Así se vivió la celebración del Mundial 2026: Desde una icónica Aitana hasta un ausente Lamine Yamal

Tras ganar la segunda estrella, la Selección Española vivió ayer uno de los días más intensos pero inolvidables de su vida. Se celebró que, tras dieciseis años España volvía a convertirse en campeona del mundo por segunda vez en la historia.

Aterrizaron sobre las 14:30 del mediodía y se dirigieron al hotel de recepción donde descansaron media hora más o menos. Después empezaron a cumplir con el protocolo en Zarzuela y luego en la Moncloa para finalmente llegar a la plaza de Cibeles donde miles de aficionados esperaban a los jugadores entusiasmados.

Fue una noche mágica, llena de emociones, fuegos artificiales y acompañada de rostros reconocidos como Ibai Llanos, Lola Índigo o Aitana que no dejaron indiferentes a nadie con su icónica canción Superestrella que hizo saltar a practicamente casi todos los allí presentes. Todos y cada uno de los futbolistas tuvieron tiempo para saltar, bailar, disfrutar y dedicar unas palabras.

Antes de abandonar el lugar, los jugadores dedicaron unos minutos a fotografiarse con algunos aficionados. La celebración también dejó varias imágenes curiosas: la ansiada copa estuvo a punto de caer desde el autobús durante el recorrido y Alejandro Grimaldo perdió su teléfono móvil al salírsele del bolsillo, sin darse cuenta en ese momento.

No todas las escenas, sin embargo, reflejaron la misma euforia. Lamine Yamal llamó la atención por mostrarse mucho más serio que el resto de sus compañeros al término del encuentro. Aunque participó en la celebración, su expresión fue mucho más contenida, algo que no pasó desapercibido entre los aficionados y en redes sociales, donde muchos comentaron su gesto.

Pero, si hay un protagonista absoluto en este torneo, ese es Keyne, el hermano pequeño de Lamine, que ha conseguido conquistar a todo un país con sus bailes, gestos y expresiones ante las cámaras. Además, ya circula por las redes sociales su foto con la lengua pegada al trofeo.

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