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Mejillón, un amante del esquí lesionado: “Un molusco robusto como yo nunca se rinde”

El mar no es el único lugar en el que encontrar mejillones y así lo confirma esta máscara con sus pistas: toda una fiel amante del esquí a pesar de sus lesiones.

Mejillón, un amante del esquí lesionado: “Un molusco robusto como yo nunca se rinde”

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Borja Tamayo
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Mejillón se ha abierto frente a los investigadores de Mask Singer para dar a conocer sus primeras pistas. Ahora bien, esta máscara parece ser más de montaña que de mar, aunque el frío le ponga las cosas difíciles.

  • “En cuanto puedo me escapo a la nieve”, dice Mejillón, que no consigue asumir del todo las consecuencias de cambiar de hábitat: “El frío lo llevo cada vez peor”.
  • Un accidente puso contra las cuerdas a Mejillón que, tras darse un “golpetazo”, se lesionó la pierna, “siempre la derecha”. Un incidente que lamenta: “Voy a perderme toda la temporada de esquí”.
  • Sin embargo, esto no es suficiente como para devolverlo al mar. “Un molusco robusto como yo nunca se rinde”, sentencia antes de salir al escenario.

Esta máscara parece ser un deportista acostumbrado a caer y levantarse. No obstante, todo puede ocurrir en Mask Singer: ¡dale al play para intentar averiguar quién se esconde bajo Mejillón!

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