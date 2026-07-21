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Buscan a una niña de 12 años desaparecida tras caer a las aguas de La Laja en Gran Canaria

Todoha ocurrido durante el mediodía de hoy. La desaparecida iba acompañada de un amigo y ambos cayeron al agua por accidente. El menor se recupera actualmente en un centro médico.

Carlos Quílez

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
Publicado:

El periodista y colaborador Carlos Quílez informa de una nueva desaparición. Los equipos de emergencia buscan de forma intensa a una niña de 12 años que presuntamente cayó al agua en la playa de La Laja, en Gran Canaria. La menor iba acompañada de un amigo, que sí ha podido ser rescatado.

El acompañante fue atendido de inmediato por los servicios de emergencia tras ser sacado del agua y trasladado a un centro sanitario. Según la información disponible, se recupera favorablemente tras sufrir un episodio de ahogamiento de carácter leve.

Mientras tanto, la Guardia Civil mantiene un amplio dispositivo de búsqueda para localizar a la menor, desaparecida desde aproximadamente las 14:00 horas de este mismo día. Seguiremos pendientes de la evolución de este suceso y ampliaremos la información a medida que las autoridades ofrezcan nuevos datos.

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