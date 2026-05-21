Ana Milán, muy enamorada de Momia, sueña con ver bajo la máscara a Nacho Duato

El terror se ha apoderado del escenario de Mask Singer en la Semifinal. Y es que no bastaba con una Momia en el plató, también ha irrumpido el Hombre Lobo parisino de La Unión. Una actuación histórica que ha conquistado a los investigadores de principio a fin, incluyendo los halagos al cantante Rafa Sánchez, “el más sexy de los 90” según el equipo.

Pasada la euforia del dúo, Momia ha tumbado una de las teorías recibidas durante las pasadas semanas. Concretamente la de Ana Milán, descartando que fuera Imanol Arias. Ahora bien, esto no ha sido un problema el “crush” que se viene dando entre la presentadora y la máscara, que siguen manteniendo en pie su cita.

Boris Izaguirre ha tomado la palabra en primer lugar y, una vez analizadas exhaustivamente todas sus pistas, se ha decantado por el estopero David Muñoz. Aunque esto no ha convencido a Ruth Lorenzo, que se reafirma en su última teoría: Antonio Banderas. Juan y Medio, por su parte, ha descartado las ideas de sus compañeros y ha preferido señalar a Jorge Fernández.

La última en hablar ha sido la enamorada Ana Milán y, con coqueteo incluido, espera ver bajo Momia a Nacho Duato ¿Y Rafa Sánchez? El artista ha apostado por Carlos Hipólito y los investigadores han aplaudido esta idea. ¿Tienes alguna opción en mente? Dale play al vídeo y revive los análisis para no perder ningún detalle.

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