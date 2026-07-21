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AlaZ | 21 de julio

El increíble acierto final de David que le da la victoria en AlaZ: ¡ni él se cree la remontada ante Javier!

El concursante necesitaba cuatro aciertos para empatar a 22 con su rival, y ha terminado sacando uno más: el riesgo le ha hechor recuperar el color naranja.

El increíble acierto final de David que le da la victoria en AlaZ: ¡ni él se cree la remontada ante Javier!

El increíble acierto final de David que le da la victoria en AlaZ: ¡ni él se cree la remontada ante Javier!

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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El culpable del nuevo infarto en Pasapalabra es David. El barcelonés ha protagonizado un desenlace inesperado en AlaZ gracias a una gran remontada, hasta el punto de que se ha quedado a sólo dos respuestas del bote de 790.000 euros. Javier, que se había plantado con 22 aciertos, ha terminado aplaudiendo su valentía.

David ha comenzado la prueba y, aunque muy concentrado, no ha podido evitar que Javier marcara el ritmo. De hecho, el madrileño ha ido siempre por delante en el marcador, y ha hecho una brillante primera ronda de 21 aciertos. Cuando ha sacado uno más, se ha plantado.

Por lo tanto, jugando ya en solitario, David necesitaba cuatro aciertos para alcanzar los 22 de su rival. Lo ha conseguido y, lejos de conformarse, ha optado por arriesgar. Ha pedido letra extra, ha contado muy bien los huecos que tenía la respuesta y, con el tiempo presionando, se ha arriesgado. Esa M se ha teñido de verde y el concursante ha sacado la tensión que llevaba dentro. Él mismo apenas podía creer lo que acababa de conseguir. ¿Qué acierto le ha convertido en ganador de la tarde? ¡Dale al play!

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