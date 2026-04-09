¡Elle MacPherson se escondía bajo la máscara de Micrófono! Mask Singer estrena temporada por todo lo alto

La quinta edición de Mask Singer ha empezado a plena potencia. Nada menos que Elle MacPherson ha sido la primera desenmascarada, apareciendo bajo la máscara de Micrófono.

El plató entero alucinó al ver a la supermodelo desvelar su identidad después de haber hecho bailar a todos con ‘I Gotta Feeling’, de Black Eyed Peas, en una actuación que maravilló a los investigadores.

Su acento inglés y sus pistas han hecho que los cuatro lanzasen sus teorías… ¡y en algún caso no estaban desencaminados! A la vista de su elegancia, Boris Izaguirre ha acabado apostando por Naomi Campbell, precisamente otra de las grandes top models que triunfaron a finales del pasado siglo.

Por su parte, Ruth Lorenzo se ha acercado geográficamente, puesto que ha apostado por Elsa Pataky, que vive en Australia, el país de nacimiento de MacPherson.

Para ellos dos y también para Ana Milán y Juan y Medio y Arturo Valls ha sido un subidón impresionante ver a la modelo, conocida como El Cuerpo, sobre el plató de Mask Singer.

Ya tenemos a la primera superestrella internacional desvelada… ¡y esto acaba de empezar!