La sutileza de Jirafa con ‘Quiero tener tu presencia’ en Mask Singer

Jirafa ha mostrado sus pasos prohibidos sobre el escenario de Mask Singer al cantar ‘Quiero tener tu presencia’, de Seguridad Social.

La máscara más sabática de la edición no hay duda en moverse por todo el escenario, muy juguetón y con muchas ganas de pasárselo bien. ¡Hasta se ha acercado a la mesa de los investigadores para que le vean bien!

Las pistas de Jirafa fueron muy enigmáticas, y con su voz no ha hecho más que aumentar las dudas, aunque mientras le escuchaba, parecía que Ana Milán tenía a alguien en mente. ¡Dale al play y mira la actuación de Jirafa en Mask Singer!