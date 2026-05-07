Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
MASK SINGER: Begoña Villacís, primera desenmascarada de la noche

Desenmascaramiento

¡María del Monte dinamita las apuestas del jurado! Era el Loro de Mask Singer

La artista sevillana ha dejado a todos boquiabiertos al descubrirse bajo las plumas de Loro.

¡María del Monte dinamita las apuestas del jurado! Era el Loro de Mask Singer

Publicidad

El misterio ha alcanzado cotas insospechadas en Mask Singer. Tras una actuación arrolladora y llena de arte, Loro ha tenido que quitarse la careta, desvelando a una de las figuras más queridas de nuestro país: María del Monte.

De hecho, la investigación ha sido de lo más variopinta y disparatada. A lo largo de sus apariciones, los investigadores han llegado a dudar de la anatomía y del estilo de la máscara, llegando a decir que apenas tenía caderas o incluso comparándola con el mismísimo Roberto Carlos. Unos comentarios que la propia María del Monte no ha pasado por alto.

Nada más descubrir su rostro, la artista ha lanzado un divertido reproche entre risas: "Yo no me olvido de nada", ha comentado con la gracia que la caracteriza y haciendo hincapié en que ni Ana Milán, ni Boris Izaguirre, ni Ruth Lorenzo, ni Juan y Medio han logrado dar con su nombre

Ver a María del Monte desenmascarada ha sido uno de los momentos más memorables de la edición. Su simpatía y su voz inconfundible ya forman parte de la historia del programa.

¡Begoña Villacís era la Chihuahua de Mask Singer! Así ha sido su desenmascaramiento

¡Begoña Villacís era la Chihuahua de Mask Singer! Así ha sido su desenmascaramiento

Antena 3» Programas» Mask Singer

Publicidad

Programas

¡María del Monte dinamita las apuestas del jurado! Era el Loro de Mask Singer

¡María del Monte dinamita las apuestas del jurado! Era el Loro de Mask Singer

Boris Izaguirre tiene claro quién se esconde bajo Loro: “¡Roberto Carlos!”

Boris Izaguirre tiene claro quién se esconde bajo Loro: “¡Roberto Carlos!”

Loro se convierte en Dani Fernández y monta una fiesta en Mask Singer con ‘Me has invitado a bailar’

Loro se convierte en Dani Fernández y monta una fiesta en Mask Singer con ‘Me has invitado a bailar’

Las nuevas pistas de Loro lo convierten en el rey de las subastas: “¡Adjudicado!”
Pistas | Programa 5

Las nuevas pistas de Loro lo convierten en el rey de las subastas: “¡Adjudicado!”

Jon Kortajarena, Antonio Banderas o Alejandro Sanz entre los favoritos de los investigadores para ser Momia
Investigación | Programa 5

Jon Kortajarena, Antonio Banderas o Alejandro Sanz entre los favoritos de los investigadores para ser Momia

Momia deja boquiabierta a Ana Milán al ritmo de ‘Rock DJ’ de Robbie Williams
Actuación | Programa 5

Momia deja boquiabierta a Ana Milán al ritmo de ‘Rock DJ’ de Robbie Williams

Puede que tenga miles de años, pero Momia bien sabe cómo moverse en el escenario de Mask Singer. Una vez más, esta máscara ha dejado sin palabras a los investigadores.

Momia sigue “tan fresco como el primer día” y trae nuevas pistas en su tercera actuación
Pistas | Programa 5

Momia sigue “tan fresco como el primer día” y trae nuevas pistas en su tercera actuación

Momia está a punto de protagonizar su tercera actuación en Mask Singer y, para celebrarlo, ha dejado nuevas pistas a los investigadores.

¡Begoña Villacís era la Chihuahua de Mask Singer! Así ha sido su desenmascaramiento

¡Begoña Villacís era la Chihuahua de Mask Singer! Así ha sido su desenmascaramiento

Jorge Fernández sale en ayuda de los investigadores con Chihuahua y Ana Milán no duda: “¡Es Violeta Mangriñán!”

Jorge Fernández sale en ayuda de los investigadores con Chihuahua y Ana Milán no duda: “¡Es Violeta Mangriñán!”

Chihuahua llena de luces y color el escenario de Mask Singer con ‘Please don’t go’

Chihuahua llena de luces y color el escenario de Mask Singer con ‘Please don’t go’

Publicidad