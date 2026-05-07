¡María del Monte dinamita las apuestas del jurado! Era el Loro de Mask Singer

El misterio ha alcanzado cotas insospechadas en Mask Singer. Tras una actuación arrolladora y llena de arte, Loro ha tenido que quitarse la careta, desvelando a una de las figuras más queridas de nuestro país: María del Monte.

De hecho, la investigación ha sido de lo más variopinta y disparatada. A lo largo de sus apariciones, los investigadores han llegado a dudar de la anatomía y del estilo de la máscara, llegando a decir que apenas tenía caderas o incluso comparándola con el mismísimo Roberto Carlos. Unos comentarios que la propia María del Monte no ha pasado por alto.

Nada más descubrir su rostro, la artista ha lanzado un divertido reproche entre risas: "Yo no me olvido de nada", ha comentado con la gracia que la caracteriza y haciendo hincapié en que ni Ana Milán, ni Boris Izaguirre, ni Ruth Lorenzo, ni Juan y Medio han logrado dar con su nombre

Ver a María del Monte desenmascarada ha sido uno de los momentos más memorables de la edición. Su simpatía y su voz inconfundible ya forman parte de la historia del programa.