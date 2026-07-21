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Muere apuñalado un hombre tras de ser detenido por incumplir una orden de alejamiento contra su pareja en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra detuvieron a la víctima por quebrantamiento de la condena.

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra Europa Press

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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En el distrito barcelonés de Ciutat Vella, un hombre ha muerto tras recibir una puñalada en la madrugada de este martes. El incidente ha ocurrido cerca de la playa de la Barceloneta. Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación para aclarar lo sucedido y localizar al autor de la agresión.

Según las primeras informaciones, la víctima fue hallada con heridas graves y trasladada al Hospital del Mar, donde finalmente falleció poco después. Los Sanitarios el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), con dos ambulancias estabilizaron a la víctima que después fue enviado al hospital.

Hasta el lugar también desplazaron los Mossos, que detuvieron al herido. Hacia las 3.25 horas de la pasada madrugada recibieron un aviso por una fuerte discusión en el Passeig Marítim de la Barceloneta. La policía catalana ha explicado que el hombre tenía una orden de alejamiento de su pareja y que, en un primer momento, fue detenido por un presunto delito de quebrantamiento de condena al haber incumplido una orden de alejamiento

La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de Barcelona se ha hecho cargo del caso para reconstruir la cronología de los hechos y determinar quién apuñaló al hombre. Por ahora, el autor de la agresión no ha sido localizado.

Las fuentes consultadas por el medio ElCaso.com apuntan a que el hombre se acercó a su pareja pese a la orden de alejamiento, y que eso habría desencadenado una confrontación con otra persona cercana a la mujer. Sin embargo, por el momento, no han trascendido más detalles y la investigación sigue abierta.

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