Juan vive en el coche junto a su madre de 75 años en plena ola de calor: han sido desahuciados

España atraviesa la tercera ola de calor del verano. Las temperaturas extremas, que en muchos puntos del país superan ampliamente los 40 grados, hacen que salir a la calle sea casi imposible. Sin embargo, aunque disponer de una vivienda digna es un derecho básico y fundamental, no todo el mundo tiene un hogar en el que refugiarse.

Es el caso de Ana María, de 75 años, y su hijo Juan, que desde hace un mes viven en un coche tras ser desahuciados. "Estamos a 36 grados, pero la sensación térmica es como si fueran 45", explica Juan. Llevan 30 días soportando temperaturas cercanas a los 40 grados dentro del vehículo. "Pensábamos que podríamos quedarnos en casa, pero un fondo buitre nos echó a la calle", lamenta.

Madre e hijo ingresan alrededor de 1.200 euros al mes, una cantidad insuficiente para encontrar una vivienda asequible en el mercado actual. Fueron desahuciados tras un proceso impulsado por la entidad propietaria del inmueble. Aun así, consideran que el problema no radica únicamente en las administraciones, sino también en una burocracia que, según denuncian, dificulta cualquier solución.

Mientras buscan una alternativa, Juan intenta proteger a su madre de las altas temperaturas refugiándose en lugares estratégicos. "Nos ponemos cerca de un hospital o de Urgencias para que ella esté más segura y no tenga que soportar estas condiciones tan precarias", explica.

|Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas