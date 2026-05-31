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Vicky Martín Berrocal celebra su experiencia como Troglodita: "Llevaba tiempo queriendo formar parte de Mask Singer"

Vicky Martín Berrocal llegó a la Final de Mask Singer como Troglodita y ahora, en sus últimos instantes junto a la máscara, se ha sincerado sobre su experiencia en el programa.

Vicky Martín Berrocal como Troglodita

Vicky Martín Berrocal celebra su experiencia como Troglodita: "Llevaba tiempo queriendo formar parte de Mask Singer"

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Borja Tamayo
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Nadie logró adivinar la identidad de Troglodita en la Final de Mask Singer. Las actuaciones de esta máscara, siempre enigmáticas, ya son historia del programa. Ahora bien, nada despertó tanto la euforia como el momento de su desenmascaramiento, saliendo de bajo el disfraz la mismísima Vicky Martín Berrocal.

La gran sorpresa de Vicky Martín Berrocal en Mask Singer, escondida tras la máscara que nadie esperaba

"Llevaba tiempo queriendo formar parte de Mask Singer", ha confesado ahora la diseñadora. Una aventura que se tomó con "muchísima ilusión", enamorándose en el acto de su querida Troglodita. Y es que, como ella misma ha revelado, ambas comparten que son muy "risueñas", que les encanta un buen "pestañón", que son "muy modernas" y su devoción por "las pecas".

Efectivamente, a Troglodita no le faltan detalles. Cada uno de ellos se ha convertido en la pasión de la propia Martín Berrocal, que ha querido poner en valor el enorme trabajo de los diseñadores del disfraz.

De igual modo, antes de su despedida, ha sacado a la luz algunos secretos personales. ¿Sabías que en casa de Vicky Martín Berrocal nunca pueden faltar las velas? ¿O que su película favorita es La vida es bella?

¡Dale play al vídeo y descubre todo esto y mucho más!

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