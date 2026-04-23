Mofeta pasó de ser una “incomprendida” a “reírse de todo y de todos”: Las pistas de la nueva máscara de Mask Singer

Mofeta llega a Mask Singer con una esencia única y así lo ha explicado con sus pistas. Veamos cuáles han sido para tratar de desentrañar la misteriosa personalidad que se esconde tras este magnífico disfraz.

Mofeta con su aroma “exquisito, único e inconfundible”, como ella. Una “estela única” que antaño no funcionaba igual de bien, cuando no entendían su perfume. “Tuve que aguantar muchas bromas”, afirma: “Me sentía una mofeta incomprendida”.

Por suerte todo cambió y “un día llegaron los premios y los reconocimientos”. Un punto de inflexión en su carrera que llevó al mundo a “apreciar su verdadera esencia”: “Ahora soy yo la que me río de todo y de todos”.

“Por donde paso, marco mi territorio”, dice Mofeta. Una metáfora que Boris Izaguirre no ha ignorado: “Marca territorio con sus opiniones”. Porque a esta máscara lo que no parece faltarle es polémica.

Mofeta pretende dejar esa “esencia única” en el escenario de Mask Singer. Pero, ¿quién es realmente esta máscara? ¡Las pistas están sobre la mesa y toca desentrañar el misterio!