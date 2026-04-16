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MASK SINGER: Vive la segunda gala de Mask Singer con dos nuevos desenmascaramientos

Desenmascaramiento

¡Otra estrella internacional!: Martina Navratilova era la Fregona de Mask Singer

El tercer desenmascaramiento de Mask Singer volvió a dejar la sorpresa de ver a otra superestrella internacional bajo las máscaras.

¡Otra estrella internacional!: Martina Navratilova era la Fregona de Mask Singer

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El primer desenmascaramiento de la segunda gala de Mask Singer dejó a otra famosa mundial, de nuevo del mundo del deporte. Después de desenmascarar a Elle MacPherson y Bernd Schuster, el programa ha revelado la identidad de Martina Navratilova, que se escondía bajo Fregona.

La tenista, nacida en Praga pero con nacionalidad estadounidense dejó boquiabiertos a los investigadores al aparecer bajo una de las máscaras más carismáticas de la edición.

Navratilova, que ganó 18 torneos de grand slam a lo largo de su carrera (9 de ellos en Wimbledon), es otra de las grandes estrellas del deporte que ha traído Mask Singer a España.

Ha estado muy cerca de acertar su identidad Ana Milán, que se ha quedado a un paso de pulsar al delatador, convencida de que bajo Fregona estaba otra de las mejores tenistas de la historia: Serena Williams.

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