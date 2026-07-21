De ‘Cuando tú vas’ a ‘Atrévete’: Javier y David homenajean a Chenoa con doble pleno en el ¿Dónde Están?

Chenoa se ha convertido en la gran protagonista del ¿Dónde Están? gracias a dos de las canciones más representativas de su carrera. Javier y David han demostrado que, además de tener buena memoria, conocen los dos grandes éxitos de la artista que se han convertido en opciones de la prueba.

Javier, tarareando, se ha decantado por ‘Cuando tú vas’, mientras que David ha jugado con ‘Atrévete’. En ambos casos, han resuelto con brillantez los paneles. En el caso del madrileño, lo ha conseguido a la primera. Por su parte, el barcelonés ha sufrido un poco más, junto con Tania Llasera y Javi Mora.

Entre aciertos y sonrisas, ambos concursantes se han transformado por unos instantes en auténticos seguidores de Chenoa. ¡Revive este homenaje en el vídeo!

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