La hija de Olivia Vàlere estalla contra el viudo de su madre, Philippe: "Se está gastando la herencia en sus novias de 20 años"

Desde que Philippe Roger quedó viudo hace cuatro años tras el fallecimiento de Olivia Vàlere, no se le había conocido una nueva ilusión sentimental. Sin embargo, esa etapa parece haber quedado atrás con la llegada de Jasmine, una modelo brasileña de 26 años con la que el abogado francés se muestra más enamorado que nunca. La joven no ha dudado en expresar ante los medios que lo que la conquistó fue, sobre todo, la forma en la que Philippe la trata.

Pero no todo son buenas noticias en la vida del francés. Mientras disfruta de este nuevo capítulo personal, continúa inmerso en una delicada disputa con los hijos de su difunta esposa por la herencia. Philippe ha acusado públicamente a Karen de intentar quedarse con su casa de París y ha asegurado que Arnaud aprovechó el tiempo en el que él sufría un derrame cerebral para llevarse varios cuadros de la vivienda familiar de Marbella.

Hoy conoceremos la otra cara de esta historia. Los hijos de Olivia Vàlere han roto su silencio y han hablado en exclusiva con el periodista Nacho Gay para ofrecer su versión de unos hechos que siguen alimentando una de las polémicas familiares más comentadas de los últimos meses. "Se está gastando la herencia en sus novias de 20 años" asegura el colaborador tras conocer las alegaciones de Karen Vàlere.

Karen confiesa que su madre se desvivía por sus hijos y jamás los hubiese dejado sin protección. También revela que tiene muchos problemas con Philippe y que comenzaron hace aproximadamente dos meses antes de morir su madre.

Asegura que su madre y ella hablaron otras cosas, que las joyas serían para su única hija y que ahora las tiene las novias de Philippe. Según Nacho, Karen acusa al viudo de Olivia de haber dilapidado gran parte de la fortuna para contentar a estas novias veinteañeras. Alegan que al poco tiempo de fallecer su madre ha cogido el dinero de su madre y se lo ha gastado.

Sin embargo, lo más sorprendente es la gran mentira de Philippe ha sido que el juicio estaba cerrado, cuando no es así "Todavía no hay sentencia que diga que ese testamento es válido", en referencia al testamento hológrafo que apareció y que los hijos de Olivia desconocían.

El colaborador desvela que Olivia autorizó a su iet a vivir en la casa de París desde hace tiempo, no está de "okupa" tal y como dijó el abogado francés.

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