Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Contenido exclusivo

"Antes muertas que sencillas": Leire Martínez, encantada con Clavel

Leire Martínez ya es la campeona de la quinta edición de Mask Singer y, además de por su increíble talento, ha llegado a la cima gracias a Clavel. Una máscara de la que ahora se ha tenido que despedir.

Leire Martínez como Clavel

"Antes muertas que sencillas": Leire Martínez, encantada con Clavel

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

Las actuaciones de Clavel en Mask Singer son sinónimo de espectáculo. La arrolladora voz que escondía esta máscara, sumada a su absoluto dominio del escenario, hacía augurar que bajo ella se escondía toda una estrella de la música. ¡Y vaya si era así! Leire Martínez se descubría en último lugar para convertirse en la campeona de la temporada.

¡Leire Martínez hace historia! La cantante gana Mask Singer escondida bajo Clavel

Antes de decir adiós a su fiel acompañante hasta la cima, Leire ha explicado cómo fue su primera toma de contacto con el programa. Una propuesta muy "atractiva" que le despertó ciertas dudas, animándose finalmente para regalarnos a todos la magia que ha transmitido en cada actuación.

"Aluciné cuando vi a Clavel", ha señalado sobre su impresión inicial de la máscara: "A ver cómo llevo yo esto". Ahora bien, esto no quita que encontrara rápidamente su punto de unión con ella. Porque, según la cantante, ambas siguen la misma filosofía: "Antes muertas que sencillas".

Leire promete volver para visitar a Clavel en el museo de Mask Singer. Sin embargo, por el momento, es la última vez que las veremos juntas. ¡Dale play al vídeo y disfruta de esta despedida al completo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

¡Leire Martínez hace historia! La cantante gana Mask Singer escondida bajo Clavel

¡Leire Martínez hace historia! La cantante gana Mask Singer escondida bajo Clavel

Antena 3» Programas» Mask Singer

Publicidad

Programas

Leire Martínez como Clavel

"Antes muertas que sencillas": Leire Martínez, encantada con Clavel

El truco de Karlos Arguiñano para hacer una mayonesa muy especial: con huevo duro y salmón

El truco de Karlos Arguiñano para hacer una mayonesa muy especial: con huevo duro y salmón

Bertín

El nuevo bache de salud que ha obligado a Bertín Osborne a parar y cancelar sus conciertos: "Está chungo"

Ana Mena en La Voz Kids
Mejores momentos | Audiciones 4

Ana Mena revela cuál es su curioso “hobby” tras coincidir con una talent practicándolo

Antonio Orozco en La Voz Kids
Minuto a minuto

Así hemos vivido las cuartas Audiciones a ciegas de La Voz Kids: Emoción, sorpresas y bloqueos inesperados

La Voz Kids
Avance

Mucha más emoción y puro nervio en el próximo programa de La Voz Kids

La Voz Kids volverá con las quintas audiciones a ciegas y promete nuevas dosis de emoción en cada actuación.

Crónica La Voz Kids
Resumen de la gala

Edurne recorta distancias con Orozco en una intensa noche de Audiciones en La Voz Kids

Edurne y Orozco alcanzan las 10 voces mientras la batalla entre coaches se vuelve cada vez más estratégica.

Marcos de La Voz Kids

Aprendió a cantar este año y pasa esto en La Voz Kids: “Has ido de menos a más”

Mar de La Voz Kids

El mensaje de Fonsi después de que ningún coach se gire por esta talent

Dani de La Voz Kids

Su espectacular versión de ‘Never enough’ cautiva Fonsi en el último segundo

Publicidad