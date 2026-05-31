"Antes muertas que sencillas": Leire Martínez, encantada con Clavel

Las actuaciones de Clavel en Mask Singer son sinónimo de espectáculo. La arrolladora voz que escondía esta máscara, sumada a su absoluto dominio del escenario, hacía augurar que bajo ella se escondía toda una estrella de la música. ¡Y vaya si era así! Leire Martínez se descubría en último lugar para convertirse en la campeona de la temporada.

Antes de decir adiós a su fiel acompañante hasta la cima, Leire ha explicado cómo fue su primera toma de contacto con el programa. Una propuesta muy "atractiva" que le despertó ciertas dudas, animándose finalmente para regalarnos a todos la magia que ha transmitido en cada actuación.

"Aluciné cuando vi a Clavel", ha señalado sobre su impresión inicial de la máscara: "A ver cómo llevo yo esto". Ahora bien, esto no quita que encontrara rápidamente su punto de unión con ella. Porque, según la cantante, ambas siguen la misma filosofía: "Antes muertas que sencillas".

Leire promete volver para visitar a Clavel en el museo de Mask Singer. Sin embargo, por el momento, es la última vez que las veremos juntas. ¡Dale play al vídeo y disfruta de esta despedida al completo!

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