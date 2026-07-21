Shakira iba con Argentina a pesar de su felicitación a España: "Prefiere a De la Rúa antes que a Piqué, por lo que sea"

Ya han pasado más de 24 horas desde que España se hizo con la victoria en la final del Mundial 2026 contra Argentina. Pero más allá del espectáculo futbolístico, también ha dado qué hablar el descanso al estilo 'Superbowl' en el que algunos de los artista más reconocidos a nivel internacional entretuvieron a la audiencia.

Madonna, Justin Bieber o BTS fueron algunos de estos artistas. Pero si hay una cantante que destaca entre todas, esa es Shakira. Hace 16 años puso la banda sonora del Mundial con 'Waka Waka', canción que siempre hemos creído que nos dio cierta suerte para hacernos con la Copa del Mundo de 2010; y este año, no ha sido diferente con 'Dai Dai'. Y, aunque la colombiana siempre ha tenido un estrecho vínculo con España, todavía no sabemos si ha perdonado a su expareja todo lo vivido.

"Shakira dijo que iba con Argentina"

Y es que, a pesar de la felicitación que le mandó a España, parece que Shakira no estaba de parte de nuestra selección. Según ha contado esta mañana Rocío Martínez en Espejo Público, la artista dijo antes de que se disputara la final que iba con el equipo albiceleste. "Antes de la final Shakira dijo que iba con argentina, las cosas como son", ha revelado.

La periodista deportiva ha dejado claro que Shakira quiere a nuestro país y que nosotros le queremos a ella, pero claro, eso no la exhibe de guardar estrechos vínculos con el país latinoamericano. Tal y como ha mencionado la presentadora Lorena García entre risas: "Shakira prefiere a De la Rúa antes que a Piqué, por lo que sea".

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