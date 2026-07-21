Britney Spears se alía con Xenia Tostado en La Pista: victoria con ‘Baby one more time’

Xenia Tostado ha encontrado una aliada inesperada en La Pista: nada menos que Britney Spears. La actriz ha convertido en oro, o en pleno al tratarse de esta prueba musical, todos los compases que ha podido recordar de ‘Baby one more time’. “Si me das una hora, te la saco entera”, le ha asegurado a Roberto Leal.

Su rival, Javi Mora, ha estado muy cerca de resolver el desafío y ha tenido la oportunidad antes que ella al ser más rápido con el pulsador. El actor ha identificado rápidamente de qué canción se trataba, pero se ha encontrado con un obstáculo inesperado cuando ha intentado recordar la letra.

Tras varios segundos de esfuerzos, Javi ha terminado admitiendo la derrota y Xenia ha aprovechado la oportunidad. Su acierto le ha permitido llevarse el pleno y protagonizar uno de los momentos más divertidos de la prueba. ¡Dale al play!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas