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"Se lo ha currado como el que más": Manel Fuentes evalúa a los concursantes tras el fin de Tu cara me suena 13

El presentador ha querido hacer balance de esta decimotercera edición y confiesa cuál ha sido su momento favorito.

"Se lo ha currado como el que más": Manel Fuentes evalúa a los concursantes tras el fin de Tu cara me suena 13

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La decimotercera edición de Tu cara me suena ha llegado a su fin y no ha podido tener un desenlace más impresionante. J Kbello se proclamó campeón después de una final llena de numerazos y grandes invitados.

Manel Fuentes ha querido hacer balance de esta brillante temporada y nos ha confesado que los concursantes de este año le han dejado sin palabras. "Yo no me esperaba que Jesulín trabajara tanto. Se lo ha currado como el que más", destacaba el presentador.

Con mucha pena por decir adiós a esta edición, también le hemos preguntado a Manel Fuentes qué espera para el año que viene. ¡Descubre su respuesta dándole al play al vídeo de arriba!

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