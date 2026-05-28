¡Leire Martínez hace historia! La cantante gana Mask Singer escondida bajo Clavel

El mayor misterio de la televisión ha llegado a su fin con una victoria espectacular y cargada de emoción. Clavel se ha proclamado la gran ganadora de la quinta edición del programa tras conquistar al público y a los investigadores con su increíble personalidad, revelando al quitarse la máscara que detrás de los pétalos se escondía la mismísima LeireMartínez. La sorpresa ha sido mayúscula en el plató, ya que absolutamente nadie del jurado ha conseguido adivinar su identidad.

La revelación ha dejado una mezcla de euforia y frustración especialmente en la mesa de votación, ya que Ruth Lorenzo llegó a nombrar a la artista en algún momento de la edición. De hecho, incluso protagonizó un sonado error con el delatador al asegurar que se trataba de Rosa López. Sin embargo, el destino tenía guardado un broche de oro mágico, ya que ambas cantantes han cumplido la promesa de esa pulsera de la amistad que Clavel le regaló a la murciana como pista extra, regalando a la audiencia un improvisado y precioso dueto en directo.

Con la ansiada máscara dorada entre las manos y la emoción a flor de piel tras semanas de absoluto secreto, Leire Martínez ha querido dedicarle el trofeo a las personas más importantes de su vida. Con una enorme sonrisa, la flamante ganadora ha querido acordarse de su hijo y de todos sus seres queridos, cerrando por todo lo alto una temporada inolvidable.

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