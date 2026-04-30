Desenmascaramiento
Cayetana Guillén Cuervo, desenmascarada bajo las hojas de Planta carnívora
La actriz ha aparecido, para sorpresa de todos, tras la identidad de una de las máscaras invitadas en la cuarta gala.
Actriz, presentadora, periodista… sabíamos que Cayetana Guillén Cuervo es una mujer polifacética y capaz de hacer bien muchas cosas. Pero no contábamos con que también brillaría cantando y bailando sobre el escenario.
Menudo espectáculo nos ha dejado nuestra Planta carnívora con su versión de Madrid City, de Ana Mena. Su actuación ha sido tan brillante que los investigadores han optado por nombrar a grandes cantantes como candidatas a estar bajo la máscara.
Juan y Medio ha roto esquemas apostando por la propia Ana Mena, haciendo una versión enmascarada de sí misma. Y Boris Izaguirre ha señalado a Paulina Rubio. Pero esta vez Ana Milán tenía un as bajo la manga: ha señalado a Cayetana Guillén Cuervo. La conoce bien, puesto que ambas son excuñadas y amigas. Gracias a esta casualidad, Ana ha ganado los primeros puntos del programa y se acerca a sus ansiados Prismáticos de oro.
