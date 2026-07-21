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El dispositivo de Samur-Protección Civil durante la celebración del Mundial en Madrid se salda con 360 asistencias y siete traslados

Ninguno de los traslados se considera de gravedad, el dispositivo sanitario desplegado en la zona de Cibeles para la celebración del Mundial se desarrolló con tranquilidad.

Dispositivo SAMUR en Madrid durante el Mundial

Dispositivo SAMUR en Madrid durante el Mundial @SAMUR_PC

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Manuel Pinardo
Publicado:

El dispositivo de Samur-Protección Civil durante la celebración del Mundial en la plaza de Cibeles de Madrid, se saldó con 360 asistencias sanitarias y siete traslados a hospitales, ninguno de ellos considerado como grave.

Una noche "tranquila" según comentan los servicios de emergencia a pesar de la gran influencia de personas. En la tarde de ayer dos millones de personas salieron a las calles de la capital para asistir a la celebración en Cibeles y a la rúa que llevó a los campeones desde Moncloa hasta el escenario junto al Ayuntamiento de la ciudad.

Los tres Puestos Sanitarios Avanzados que Samur-PC instaló en todo el área, realizaron 360 asistencias, la mayoría mareos y alguna crisis de ansiedad.

Celebración en Cibeles

La selección española de fútbol puso el broche de oro a la conquista del Mundial con una multitudinaria celebración en la plaza de Cibeles, donde miles de aficionados recibieron a los nuevos campeones del mundo tras un recorrido en autobús descapotado por el centro de Madrid.

El acto culminó sobre un escenario instalado en la emblemática plaza madrileña, donde se proyectó un vídeo de la cantante Shakira felicitando a la selección por su "merecido triunfo".

España celebra el Mundial

Antes de la celebración, los futbolistas fueron recibidos en el Palacio de la Zarzuela por los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía. Durante el encuentro, el monarca calificó la conquista del Mundial como "un triunfo épico".

La expedición también hizo parada en el Palacio de la Moncloa, donde fue recibida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Tras felicitar al equipo por el éxito logrado, lanzó un mensaje ambicioso de cara al futuro: "¿Por qué no pensar que no hay dos sin tres?"

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