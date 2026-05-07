¡Begoña Villacís era la Chihuahua de Mask Singer! Así ha sido su desenmascaramiento

Sabíamos que Chihuahua es una de las máscaras más enérgicas y rockeras de la edición, pero lo que nadie esperaba era ver a Begoña Villacís sobre el escenario. La expolítica ha dejado a todos con la boca abierta al quitarse la máscara y revelar su verdadera identidad.

El misterio ha sido absoluto hasta el último segundo y la mesa de investigadores se ha quedado completamente en blanco. A lo largo de la edición, el jurado ha apostado por mujeres con un gran peso mediático y de la moda. Entre las candidatas que han sonado se encontraban Jessica Goicoechea, la cantante Paulina Rubio y la actriz Blanca Suárez.

Al descubrirse quién estaba bajo la máscara, Begoña se ha mostrado de lo más halagada al escuchar perfiles tan destacados: "Normal que me quisiesen desenmascarar", ha confesado entre risas y visiblemente emocionada por la experiencia musical que acaba de vivir.

Decir adiós a Chihuahua no ha sido fácil, pero el paso de Begoña Villacís por Mask Singer ya es historia del programa. ¡No te pierdas este momentazo!