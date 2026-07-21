“Le estoy haciendo sufrir un poquito”: Roberto Leal pone emoción al triunfo de David con La Yenka

A David y a Javier les ha tocado “una canción que tiene mucho que ver seguramente con su juventud”. Ha sido la broma de Roberto Leal al dar paso a su duelo en La Pista, porque el viaje en el tiempo ha sido al año 1964. Tampoco les ha aliviado demasiado saber que la versión que iba a sonar era de 1979. “¡Mucho mejor!”, han ironizado los concursantes.

Efectivamente, el primer fragmento les ha despistado y el verso de la letra no les ha dado mucha más ayuda. Sí lo ha hecho escuchar un poco más de música. En este caso, Javier se ha adelantado con el pulsador, por lo que el turno ha pasado directamente a David… y ha sacado petróleo en forma de tres segundos.

El concursante barcelonés ha entrado en una especie de bucle con la frase y la sintonía que acaba de escuchar, tratando de recordar algo más. “Un, dos, tres”, ha llegado a decir. Estaba a punto de darse por vencido, hasta que Roberto ha reconocido: “Le estoy haciendo sufrir un poquito”. Esa respuesta ya era suficiente para concederle la victoria con La Yenka. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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