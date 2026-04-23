Las pistas de Troglodita en Mask Singer demuestran que es la más rápida de la prehistoria

La tercera gala de Mask Singer es todo un viaje en el tiempo… ¡A la prehistoria nada menos! Troglodita ya está aquí y estas son las primeras pistas que deja a sus investigadores, como si de pinturas rupestres se trataran.

Troglodita se sabe al pie de la letra la jerga moderna y, por eso, saluda desde la “cueva más chuli de la prehistoria”. Una expresión que ha hecho sospechar a Ana Milán.

El día a día por aquel entonces no era nada fácil. Así que se calza sus zapatillas para pasarse el día “corriendo de un lado a otro”, huyendo de los mamuts. Es la más rápida de todos y esto no ha pasado desapercibido entre los investigadores.

No está sola, ya que un día encontró otros tres trogloditas igualitos. Así formaron una tribu, con collar de colmillos incluido.

Hasta aquí las pistas de Troglodita. ¿La actuación será suficiente como para desenmascarar a esta misteriosa concursante? ¡Averigüémoslo!