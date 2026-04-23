Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
MASK SINGER: Trancas y Barrancas y Samantha Fox, desenmascarados en una noche de locura

Pistas | Programa 3

Las pistas de Troglodita en Mask Singer demuestran que es la más rápida de la prehistoria

Troglodita manda saludos desde la “cueva más chuli de la prehistoria”. Así arrancan sus pistas para Mask Singer. ¿Serás capaz de adivinar de quién se trata?

Las pistas de Troglodita en Mask Singer demuestran que es la más rápida de la prehistoria

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

La tercera gala de Mask Singer es todo un viaje en el tiempo… ¡A la prehistoria nada menos! Troglodita ya está aquí y estas son las primeras pistas que deja a sus investigadores, como si de pinturas rupestres se trataran.

  • Troglodita se sabe al pie de la letra la jerga moderna y, por eso, saluda desde la “cueva más chuli de la prehistoria”. Una expresión que ha hecho sospechar a Ana Milán.
  • El día a día por aquel entonces no era nada fácil. Así que se calza sus zapatillas para pasarse el día “corriendo de un lado a otro”, huyendo de los mamuts. Es la más rápida de todos y esto no ha pasado desapercibido entre los investigadores.
  • No está sola, ya que un día encontró otros tres trogloditas igualitos. Así formaron una tribu, con collar de colmillos incluido.

Hasta aquí las pistas de Troglodita. ¿La actuación será suficiente como para desenmascarar a esta misteriosa concursante? ¡Averigüémoslo!

Antena 3» Programas» Mask Singer

Publicidad

Programas

¡Eran dos y no eran humanos! Chanclas escondía a Trancas y Barrancas

¡Eran dos y no eran humanos! Chanclas escondía a Trancas y Barrancas

De Rossy de Palma a Carmen Lomana: Mofeta confunde a los investigadores con su esencia

De Rossy de Palma a Carmen Lomana: Mofeta confunde a los investigadores con su esencia

Mofeta se convierte en Karol G en Mask Singer con ‘Si antes te hubiera conocido’ y los investigadores lo dan todo

Mofeta se convierte en Karol G en Mask Singer con ‘Si antes te hubiera conocido’ y los investigadores lo dan todo

Mofeta pasó de ser una “incomprendida” a “reírse de todo y de todos”: Las pistas de la nueva máscara de Mask Singer
Pistas | Programa 3

Mofeta pasó de ser una “incomprendida” a “reírse de todo y de todos”: Las pistas de la nueva máscara de Mask Singer

Boris, dispuesto a “hacer historia” en Mask Singer y señala a Amaia Montero como Troglodita
Investigación | Programa 3

Boris, dispuesto a “hacer historia” en Mask Singer y señala a Amaia Montero como Troglodita

Troglodita se convierte en ‘La reina’ de Lola Índigo en Mask Singer
Actuación | Programa 3

Troglodita se convierte en ‘La reina’ de Lola Índigo en Mask Singer

‘La reina’ de Lola Índigo ha vuelto a la prehistoria en Mask Singer. Y es que Troglodita ha sabido ganarse al público ella sola con una interpretación en la que nadie se podía resistir a bailar.

Las pistas de Troglodita en Mask Singer demuestran que es la más rápida de la prehistoria
Pistas | Programa 3

Las pistas de Troglodita en Mask Singer demuestran que es la más rápida de la prehistoria

Troglodita manda saludos desde la “cueva más chuli de la prehistoria”. Así arrancan sus pistas para Mask Singer. ¿Serás capaz de adivinar de quién se trata?

¿Qué dúo se esconderá bajo Chanclas? La teoría de Ruth Lorenzo convence a Ana Milán

¿Qué dúo se esconderá bajo Chanclas? La teoría de Ruth Lorenzo convence a Ana Milán

¡Son dos! Chanclas se convierten en el dúo favorito de Mask Singer con ‘La chica del bikini azul’

Lo nunca visto en Mask Singer: ¡Chanclas se convierte en dúo en plena actuación!

Chanclas busca su pareja en las pistas de Mask Singer: “Es un soltero de oro”

Chanclas busca su pareja en las pistas de Mask Singer: “Es un soltero de oro”

Publicidad