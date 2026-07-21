ESPAÑA YA LUCE SU SEGUNDA ESTRELLA
16 años después, la Familia Real recibe a la Selección Española tras conquistar su segundo Mundial
Los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía han recibido en el Palacio de la Zarzuela a los jugadores de la Selección tras conquistar su segundo Mundial
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Casi 24 horas después de haber compartido la inmensa alegría de conquistar la Copa del Mundo junto al equipo, la Familia Real ha recibido, ya en España, a la Selección española de fútbol con Luis de la Fuente al mando, en una recepción en el Palacio de la Zarzuela que ha recordado, salvando las distancias, a aquella bienvenida de 'La Roja' con su primera ropa bajo el brazo.
"Algunas erais unos bebés", ha recordado don Felipe en su intervención ante los deportistas, dirigiéndose a la Princesa de Asturias y la infanta Sofía. Como aquel 2010, las dos han felicitado a los futbolistas luciendo la segunda equipación de la Selección convertida en la camiseta de moda. Con la misma emoción que en Nueva York, Leonor y Sofía han compartido junto a los reyes y los ganadores, la alegría de poder presumir de una segunda estrella en el pecho de pleno derecho en tierra patria.
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En las palabras que el monarca ha dedicado a los campeones ha destacado las virtudes del equipo capitaneado por Rodri, entre ellas el hecho de saber aunar "cabeza y corazón", lo que les convierte en un "conjunto estelar y legendario": "Cuando juega nuestra selección, jugamos todos, pues ahora, cuando habéis ganado, lo habéis hecho para toda España", ha indicado antes de despedirles y animarles a continuar con las celebraciones por la capital.
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