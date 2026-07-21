16 años después, la Familia Real recibe a la Selección Española tras conquistar su segundo Mundial

Casi 24 horas después de haber compartido la inmensa alegría de conquistar la Copa del Mundo junto al equipo, la Familia Real ha recibido, ya en España, a la Selección española de fútbol con Luis de la Fuente al mando, en una recepción en el Palacio de la Zarzuela que ha recordado, salvando las distancias, a aquella bienvenida de 'La Roja' con su primera ropa bajo el brazo.

"Algunas erais unos bebés", ha recordado don Felipe en su intervención ante los deportistas, dirigiéndose a la Princesa de Asturias y la infanta Sofía. Como aquel 2010, las dos han felicitado a los futbolistas luciendo la segunda equipación de la Selección convertida en la camiseta de moda. Con la misma emoción que en Nueva York, Leonor y Sofía han compartido junto a los reyes y los ganadores, la alegría de poder presumir de una segunda estrella en el pecho de pleno derecho en tierra patria.

El rey Felipe levanta la copa junto a sus hijas y los jugadores de la Selección | Europa Press

En las palabras que el monarca ha dedicado a los campeones ha destacado las virtudes del equipo capitaneado por Rodri, entre ellas el hecho de saber aunar "cabeza y corazón", lo que les convierte en un "conjunto estelar y legendario": "Cuando juega nuestra selección, jugamos todos, pues ahora, cuando habéis ganado, lo habéis hecho para toda España", ha indicado antes de despedirles y animarles a continuar con las celebraciones por la capital.