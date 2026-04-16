¡Salva Reina, desenmascarado!: el actor se escondía bajo el Caracol de Mask Singer
Nueva sorpresa en el escenario de Mask Singer, el actor dejó a todos descolocados al mostrar su identidad.
Que debajo de Caracol había un tipo con carisma y estilo estaba claro desde que pisó el escenario. Pero la verdad es que los investigadores estaban muy despistados, apuntando a deportistas, presentadores, actores...
Finalmente, el artista que puso patas arriba el escenario con su versión de 'Sex Bomb' era SalvaReina, uno de los actores más reconocidos de este país.
Salva Reina, que ha protagonizado numerosas series y películas, es un rostro muy conocido para los espectadores de Antena 3 por su papel como José en Allí Abajo.
Ganador de un Goya como actor de reparto, sabíamos de su bis cómica, pero no de su capacidad para cantar y transmitir todo su buen rollo sobre el escenario.
