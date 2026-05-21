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SEMIFINAL DE MASK SINGER: ¡Lola Lolita estaba bajo la máscara de Mofeta!

Investigación | Semifinal

¿Es Mónica Cruz? Ruth Lorenzo convence a Ana Milán y Carlos Baute sobre la identidad de Troglodita

Carlos Baute y Troglodita lo han dado todo en la Semifinal de Mask Singer; pero, ¿quién está bajo esta máscara de la prehistoria? ¡Tocan nuevas teorías!

¿Es Mónica Cruz? Ruth Lorenzo convence a Ana Milán y Carlos Baute sobre la identidad de Troglodita

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Borja Tamayo
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Carlos Baute ha dejado claro que está “colgando en las manos” de Troglodita y el sentimiento es mutuo. Una actuación que ha tenido de todo, a la altura de la gran Semifinal que se está viviendo en la quinta edición de Mask Singer. “Puro fuego”, según el propio Arturo Valls.

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Antes de dar comienzo a las investigaciones para averiguar de quién se trata, la máscara prehistórica ha establecido de quién no se trata: Beatriz Luengo. Esta era la teoría de Ruth Lorenzo; sin embargo, no parece muy afectada, ya que tenía en mente lanzar otra apuesta bien diferente.

Estudiando al detalle las últimas pistas de Troglodita, la cantante ha ido a lo grande para señalar a Mónica Cruz. Boris Izaguirre, sin dejarse convencer por su compañera, se ha quedado con Victoria Abril y la propia máscara ha celebrado este pronóstico. Ahora bien, esto no es lo que piensa Juan y Medio, ya que ha preferido irse por Eva Longoria.

Ana Milán, descartando la idea de Juan y Medio, ha pedido ayuda a Carlos Baute para decantarse por la teoría de alguno de sus compañeros. Así, tanto el cantante como la presentadora se han sumado a Ruth Lorenzo para soñar con ver a Mónica Cruz como Troglodita. ¿Tienes alguna favorita? Dale play al vídeo y saca tus propias conclusiones.

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