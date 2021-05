Todas las pistas sobre la Dama Centella de Mask Singer 2

¡Al fin hemos podido conocer las primeras pistas de la máscara digital! Esto es lo que nos ha contado la Dama Centella en 'Mask Singer: conoce a las máscaras'. ¡Toma nota!

"¡Hola! Tienes una nueva solicitud de amistad, ¡la mía! Soy una ‘ciberwoman’ multitarea y mi súper poder es la velocidad, hago de todo en tiempo récord.

Visto una armadura blanca y roja que me defiende de todos trolls y virus del mundo. Soy virtualmente perfecta y sin photoshop. Olvidaos de los algoritmos y preparaos mi algo… ¡ritmo! Soy #fantástica, #talentosa y no me veréis la cara hasta la gran final. ¡Es un chiste digital!

Ya sabéis, hacedme follow e investigad los big data sobre mi identidad, ¡nos vemos en el ciberespacio!"

¿Qué personaje famoso estará oculto tras la máscara?