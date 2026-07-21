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Violencia de género

Una mujer es asesinada en una vivienda en Alameda de la Sagra, Toledo, y su pareja ha sido detenida

La Guardia Civil ha indicado que la víctima no se encontraba en el sistema Viogen y no había antecedentes por hechos similares.

Coche de la Guardia Civil, imagen de archivo

Coche de la Guardia Civil, imagen de archivo EFE

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
Publicado:

Todo apunta a que hay que lamentar un nuevo trágico episodio de violencia de género. Una mujer ha sido asesinada en una vivienda de la Plaza de España de Alameda de la Sagra, en Toledo. La Guardia Civil ha detenido a su pareja, un hombre de 48 años como presunto autor.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado de que la agresión se ha producido a las 5:16 horas. La Guardia Civil ha indicado que la víctima no se encontraba en el sistema Viogen y no había antecedentes por hechos similares.

Hasta el lugar acudió un médico de urgencias, que atendió a la mujer, pero que finalmente confirmó su fallecimiento. La víctima es de nacionalidad ecuatoriana y el presunto agresor de origen español. El hombre fue detenido y trasladado al Hospital General Universitario de Toledo en una UVI.

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