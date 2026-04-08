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Momia apunta alto con sus primeras pistas en Mask Singer: “He desafiado al tiempo y he batido un récord”

Eterno e imperecedero, como el tiempo, Momia llega a Mask Singer dispuesto a perpetuar su legado.

Momia apunta alto con sus primeras pistas en Mask Singer: “He desafiado al tiempo y he batido un récord”

Momia apunta alto con sus primeras pistas en Mask Singer: “He desafiado al tiempo y he batido un récord”

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Con un porte regio y elegante actitud, Momia ha dejado asombrados a los investigadores de Mask Singer con sus pistas. ¿Será su diente de oro una pista o un simple detalle? ¡Estas son las primeras pistas que nos ha dado!

  • “Soy la elegancia eterna, un legado de otro tiempo que no pasa de moda”, señala Momia, siendo conocido “desde las antiguas tumbas del Nilo hasta las ‘cities’ financieras más modernas”.
  • Mientras se pasea por su castillo, Momia apunta que es más famoso que su “primo Tutankamón”. Ana Milán señala que podría tratarse de una persona mayor.
  • “Me fascinan los jeroglíficos”, confiesa Momia, ya que le encanta intentar adivinar lo que nuestros antepasados trataban de decirnos. Pero hay más: “He batido un récord”, desvela.
  • Por último, Momia destaca que ha “desafiado al tiempo, a la historia… y a los turistas también”, un detalle que despista por completo a Juan y Medio.
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