Pistas | Programa 1
Momia apunta alto con sus primeras pistas en Mask Singer: “He desafiado al tiempo y he batido un récord”
Eterno e imperecedero, como el tiempo, Momia llega a Mask Singer dispuesto a perpetuar su legado.
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Con un porte regio y elegante actitud, Momia ha dejado asombrados a los investigadores de Mask Singer con sus pistas. ¿Será su diente de oro una pista o un simple detalle? ¡Estas son las primeras pistas que nos ha dado!
- “Soy la elegancia eterna, un legado de otro tiempo que no pasa de moda”, señala Momia, siendo conocido “desde las antiguas tumbas del Nilo hasta las ‘cities’ financieras más modernas”.
- Mientras se pasea por su castillo, Momia apunta que es más famoso que su “primo Tutankamón”. Ana Milán señala que podría tratarse de una persona mayor.
- “Me fascinan los jeroglíficos”, confiesa Momia, ya que le encanta intentar adivinar lo que nuestros antepasados trataban de decirnos. Pero hay más: “He batido un récord”, desvela.
- Por último, Momia destaca que ha “desafiado al tiempo, a la historia… y a los turistas también”, un detalle que despista por completo a Juan y Medio.
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