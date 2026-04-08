Momia apunta alto con sus primeras pistas en Mask Singer: “He desafiado al tiempo y he batido un récord”

Con un porte regio y elegante actitud, Momia ha dejado asombrados a los investigadores de Mask Singer con sus pistas. ¿Será su diente de oro una pista o un simple detalle? ¡Estas son las primeras pistas que nos ha dado!

“Soy la elegancia eterna, un legado de otro tiempo que no pasa de moda”, señala Momia, siendo conocido “desde las antiguas tumbas del Nilo hasta las ‘cities’ financieras más modernas”.

Mientras se pasea por su castillo, Momia apunta que es más famoso que su “primo Tutankamón”. Ana Milán señala que podría tratarse de una persona mayor.

“Me fascinan los jeroglíficos”, confiesa Momia, ya que le encanta intentar adivinar lo que nuestros antepasados trataban de decirnos. Pero hay más: “He batido un récord”, desvela.

Por último, Momia destaca que ha “desafiado al tiempo, a la historia… y a los turistas también”, un detalle que despista por completo a Juan y Medio.