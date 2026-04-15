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MASK SINGER: Martina Navratilova, nueva estrella internacional desenmascarada

Pistas | Programa 2

Clavel cautiva con sus pistas en Mask Singer: “Arte, clase y elegancia”

La flor de la temporada ha dado algunos avances sobre quién puede ser la personalidad que le de vida.

Clavel cautiva con sus pistas en Mask Singer

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Julián López
Publicado:

La flor con más arte que se recuerda ha llegado a Mask Singer pisando fuerte. El Clavel está listo para marchitarse sobre el escenario con unas actuaciones que enamorarán a cualquiera. Estas son sus pistas:

  • La máscara ha afirmado tener mucho arte, clase, elegancia y ha asegurado que nunca pasa de moda.
  • “Si mis pétalos nunca pasan desapercibidos… mi fortuna tampoco”, ha dicho dejando claro que posee mucho dinero.
  • Clavel se ha definido como un gran aventurero y viajera confirmando que su sueño es recorrer el mundo y es en eso en lo que más dinero gasta.

La colorida máscara está preparada para deleitarnos con un show único en cada una de sus actuaciones… ¿Quién puede estar debajo de la flor más marchosa del mundo?

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