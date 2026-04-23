¡Otra estrella internacional! Samantha Fox aparece bajo la máscara de Labios

Actriz, cantante, modelo y sobre todo una de las grandes sex symbols de los 80 y 90. Debajo de Labios estaba otra famosa internacional que se desenmascara en Mask Singer: Samantha Fox.

En su segunda aparición en el programa, Labios ha vuelto dejar una actuación inolvidable, versionando Titanium, de David Guetta.

Su desenvoltura en el escenario y sus pistas han llevado a nuestros investigadores a buscar entre las cantantes más famosos para tratar de descubrirla. Boris Izaguirre y Ruth Lorenzo estaban convencidos de que estábamos ante una Spice Girl, mientras que en el resto de teorías han sonado nombres como Lady Gaga o Kilye Minogue.

Después, todos han alucinado al ver a Samantha Fox, una de las cantantes de más exito internacional en los 80 y 90 y sin duda una de las modelos que han copado más portadas y posters en aquellos años. ¡Te echaremos de menos, Labios!