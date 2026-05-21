¿Es Tamara Falcó? Nena Daconte y Ruth Lorenzo coinciden en su teoría sobre Mofeta

Mofeta ha entrado a lo grande en la Semifinal de Mask Singer, acompañada de la mismísima Nena Daconte. Una actuación con un estilazo propio que ha concluido con la cantante muy convencida de sí misma: “Yo creo que sé quién es“.

Esto ha despertado el furor entre los investigadores; sin embargo, antes de las apuestas había que dar una pista extra: “Lo siento Boris querido, no soy Paloma Cuevas”. Así, el periodista se llevaba una desilusión, viendo cómo se desmontaba su “teoría más sólida”.

Ana Milán, por el contrario, se ha puesto manos a la obra para analizar todas sus pistas y señalar muy convencida a Victoria Federica. Juan y Medio, con chiste incluido, se ha puesto en pie para quedarse con Aitana; mientras que Boris, ya reactivado, ha reformulado su idea inicial para decantarse por Ana Mena.

Ruth Lorenzo ha desatado la euforia en el plató cuando ha afirmado que Mofeta es Tamara Falcó. Y es que Nena Daconte, que estaba convencida de conocer su identidad, también se había quedado con ella. ¿Habrán acertado? Dale play al vídeo para elaborar tus propios pronósticos.

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