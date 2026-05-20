Del abrazo de Abraham Mateo y Juan y Medio a la teoría compartida de Ana Milán y Ruth Lorenzo: Clavel causa sensación

Abraham Mateo ha vuelto a Mask Singer; esta vez no como Mosca, sino como dúo de lujo para Clavel. Una actuación que ya forma parte de la historia del programa y que ha servido para que los investigadores vuelvan a forjar sus teorías.

El reencuentro de Abraham y Juan y Medio ha servido de pistoletazo de salida para las investigaciones. Un emotivo momento en el que el cantante ha recordado el apoyo que recibió del presentador en sus comienzos, terminando en un abrazo. Pero esto es la Semifinal de Mask Singer y no hay tiempo que perder; así que Clavel se ha dirigido a los investigadores para dejar claro que no es Amaia Romero.

Boris se ha llevado un chasco; sin embargo, esto no le ha impedido recomponer sus teorías y, tras evaluar sus pistas, ha señalado a Marta Sánchez. Juan y Medio ha sido el segundo en hablar y, tras descartar a Jorge de Los Morancos, se ha quedado con Rosalía.

Ruth Lorenzo y Ana Milán se han levantado al unísono para compartir apuesta y decantarse por nada menos que Channel. Ahora bien, quedaba el pronóstico del artista invitado y Mateo ha abogado por Vanesa Martín. ¿Quién tendrá razón? ¡Dale play al vídeo para sacar tus propias conclusiones!

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