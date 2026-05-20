Ruth Lorenzo intenta hacer “flipar” a Pablo López y señala a Leiva como Jirafa
Jirafa ha salido acompañado de Pablo López en la Semifinal de Mask Singer y los investigadores se han quedado sin palabras.
Pablo López y Jirafa han protagonizado la primera actuación de la Semifinal y los investigadores se han llevado las manos a la cabeza. “Da igual quién sea”, comentaba Boris Izaguirre tras disfrutar de este dúo.
Una vez pasada la euforia, Jirafa ha dado algunas pistas extras, dejando claro que es hombre, el “boss” de Mask Singer y también que no es Manel Fuentes. Con esos datos, Ruth Lorenzo ha prometido hacer “flipar” a Pablo López para señalar a nada menos que Leiva.
Boris Izaguirre, encantado con lo de Leiva, ha apelado a las últimas pistas de la máscara para apostar por Pepe Barroso Silva. Dando así paso a Juan y Medio, que ha tenido que corregir su idea de Manel Fuentes para quedarse con César de Los Morancos una vez más.
Ana Milán ha analizado los datos ofrecidos por sus compañeros y, a pesar de no recibir una pista extra tras pedirla a la máscara, ha recuperado su teoría anterior para quedarse con Mario Vaquerizo. El cantante ha cerrado la ronda de investigaciones y se queda con Vicente Vallés. ¿Tienes alguna opción? Dale play al vídeo y analiza los detalles para intentar averiguar de quién se trata.
