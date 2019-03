Verdel en salsa verde

Ingredientes 4 personas): Consejo: No nos cansaremos de recordártelo: si algún mejillón no se abre, tíralo. No vaya a ser que tengas un disgusto.

4 verdeles (1.300 gr.)

1 kg. de mejillones (de los pequeños)

12 huevos de codorniz

200 gr. de habitas frescas

1 cebolleta

2 dientes de ajo

150 ml. de vino blanco

1 cucharada (rasa) de harina

agua

aceite de oliva virgen extra

sal

pimienta

perejil picado

Elaboración:

Limpia los mejillones retirándoles las barbas y cualquier adherencia que puedan tener. Pon el vino blanco en una cazuela amplia y baja y agrega los mejillones. Tapa la cazuela y cocina los mejillones hasta que se abran. Resérvalos (16 con sus cáscaras y el resto sin cáscara). Reserva también el líquido resultante de la cocción. Pela las habas y cuécelas en una cazuelita con agua y una pizca de sal durante 10 minutos. Escurre y resérvalas. Pon los huevos de codorniz en una cazuelita y cuécelos durante 5 minutos. Refresca, pela y resérvalos.

Pica los ajos y la cebolleta finamente y rehógalos durante 4-5 minutos en una tartera. Sazona. Agrega la harina y cocínala un poco. Vierte un poco del líquido resultante de cocer los mejillones, perejil picado y mezcla bien. Limpia el pescado, saca los lomos, córtalos por la mitad a lo largo retirando las espinas centrales de los lomos. Añade y los trozos de pescado salpimentado y las habas. Tapa y cocina el conjunto durante 2 minutos. Introduce los mejillones y pon a punto de sal. Sirve, adorna con los huevos de codorniz cortados por la mitad.