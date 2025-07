María del Monte no se corta al ver a Bertín Osborne imitarla en Tu cara me suena: “La más fea que he visto en mi vida”

María del Monte regresa al escenario de Tu cara me suena para un Original y copia con Bertín Osborne. El cantante aparece por primera vez caracterizado como mujer, imitando a su gran amiga en un número que ha generado grandes expectativas.

En Y ahora Sonsoles se mostró un adelanto de la actuación. María reaccionó entre risas: “No sé si me gusta o me da susto”, confesó divertida. También bromeó sobre el resultado: “Era la mujer o el hombre más feo que he visto en mi vida”.