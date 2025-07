Joaquín Manso, tras el ingreso en prisión de Santos Cerdán: "Lo peor está por llegar y habrá más personas que se hayan lucrado"

Joaquín Manso, director de El Mundo, reconoce que desde el principio la hipótesis que barajaba tras la declaración de Santos Cerdán era su ingreso en prisión. "Era lo más probable a expensas del contenido de la declaración", señala.

Destaca que según la información que se desprende del informe de la UCO Santos Cerdán era el cabecilla de la trama y la persona que conoce el rastro del dinero, que "es el elemento fundamental para decidir hacia donde va esta causa". "Si la trama va hacia cohechos o hacia una financiación irregular", añade.

"Una trama criminal que ya existía se colocó en la cúpula política del partido"

Para Manso, la responsabilidad política del presidente es muy evidente. "Se desprende de la investigación que una trama criminal que ya existía se colocó en la cúpula política del partido y el corazón del Estado de la mano de las decisiones del presidente del Gobierno". Incide el periodista en que "no puede permitirse una situación en la que el primer ministro se encuentre en manos del humor de una persona que se encuentra en libertad preventiva". "Es una línea roja aparente y por conveniencia", afirma.

"El auto del juez sobre Cerdán dice que lo peor está por llegar"

El auto dice que lo peor está por llegar cuando "señala que previsiblemente habrá más personas físicas o jurídicas que se hayan lucrado con actividades ilícitas". Igual se refiere a un partido político o a más de uno, señala. "Santos Cerdán se presenta como el arquitecto de los gobiernos progresistas".

"¿Qué responsabilidad puede depurar Pedro Sánchez en el PSOE que no sea la suya propia?"

Manso no comprende la expectativa que existe respecto al comité federal y no ve otra que no sea la del propio encasillamiento, que es el precedente que hay respecto a todas estas situaciones desesperadas. "¿Qué responsabilidad puede depurar Pedro Sánchez en el PSOE que no sea la suya propia? ¿A quién va a señalar en esta situación que estamos viviendo una vez que la persona más cercana a él se encuentra en prisión? La persona responsable de haber situado a Santos Cerdán ahí es Pedro Sánchez".

