Para 4 personas

Joseba Arguiñano elabora un postre clásico con más de 100 años de historia: receta de Carolina

Joseba Arguiñano ha elaborado un postre espectacular para los más golosos. Las tradicionales carolinas de merengue, deliciosas y perfectas para una ocasión especial.

Para hacer el almíbar es importante tener un termómetro de cocina. Por lo demás, siguiendo los pasos de Joseba Arguiñano, no tendrás complicación ninguna.

Ingredientes, para 4 personas

Para las tartaletas

  • 1 lamina de hojaldre

Para la crema interior:

  • 2 yemas
  • 100 g de azúcar
  • 250 ml de nata
  • 20 g de harina de maíz refinada
  • 1 cucharadita de canela en polvo
Ingredientes para el relleno
Para la crema de yema:

  • 30 ml de agua
  • 90 g de azúcar
  • 2 yemas
  • 4 g de harina de maíz refinada
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Para el merengue italiano:

  • 60 ml agua
  • 200 g de azúcar
  • 100 g de clara de huevo

Para decorar:

  • Chocolate negro fundido
  • Hojas de menta
Ingredientes para el merengue italiano y la crema de yema
Elaboración

Para las tartaletas, extiende el hojaldre y corta 4 cuadrados de 8 cm de lado. Cubre un molde redondo bajo de acero inoxidable (de 6 cm de diámetro) con un molde de madalena de papel. Pon la masa de hojaldre dentro, adáptalo a la forma del molde y córtale el exceso de masa. Tapa la masa con otro molde de madalena de papel y rellénalo con unos garbanzos crudos. Repite el proceso con los otros 3 trozos de hojaldre. Coloca los moldes sobre una bandeja de horno y hornéalos a 160º durante 25 minutos aproximadamente. Retíralos del horno, quítales los garbanzos y los moldes de papel, deja que se enfríen y resérvalos.

Para las tartaletas
Para la crema interior, pon la nata a calentar en una cazuela, agrega la canela y cuece os ingredientes hasta que se mezclen bien. Pon 2 yemas en un bol y agrega la harina de maíz refinada y el azúcar, y mézclalos bien con una varilla manual.

Vierte encima un poco de la nata con canela y mezcla bien. Incorpora la mezcla a la cazuela y cocina los ingredientes a fuego suave-medio hasta que espesen. Deja que se enfríe e introdúcela en una manga pastelera.

Para la crema de yema, pon el agua en un cazo. Agrega la harina de maíz refinada y mezcla bien. Incorpora el azúcar, la esencia de vainilla y las 2 yemas. Pon la mezcla a calentar y cocina los ingredientes a fuego medio hasta que espesen. Cuela la crema y resérvala.

Para la crema de yema
Para el merengue italiano, calienta el azúcar con el agua en una sartén hasta que alcance 121º (punto bola blanda). Coloca las claras en un bol grande y móntalas un poco.

Vierte el almíbar poco a poco (en forma de hilo) sobre las claras y móntalas con una batidora de varillas eléctrica hasta que queden firmes y brillantes. Introdúcelo en una manga pastelera y resérvalo.

Para montar las carolinas, rellena una tartaleta con la crema interior y cúbrela con una montaña de merengue. Monta las otras tartaletas de la misma manera. Decora las carolinas con unos hilos de chocolate y otros de crema de yema. Sirve y decora los platos con unas hojas de menta.

Postres

Programas

Joseba Arguiñano elabora un postre clásico con más de 100 años de historia: receta de Carolina

