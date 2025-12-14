El detalle que tuvo Isabel Preysler con todo el público de El Hormiguero... ¡con mofa a Juan del Val!: “Hacen quedar a uno mal”

Isabel Preysler ha sido la invitada de lujo para le tertulia de actualidad de El Hormiguero, acompañando a su hija Tamara Falcó en la mesa del programa y señalando, entre otras cosas, qué hubiera hecho diferente en su vida.

La socialité ha tenido un gran detalle con todas las personas presentes en el público de El Hormiguero que ha destapado Pablo Motos antes de comenzar la tertulia. “He traído un libro para cada uno”, ha señalado Isabel Preysler, muy ilusionada, y recibiendo el aplauso y los vítores del público.

En ese momento de éxtasis, Tamara Falcó ha aprovechado para lanzarle un dardo a Juan del Val: “No como otros”, ha comentado en broma la tertuliana, provocando las risas de sus compañeros.

Tamara estaba haciendo referencia a que, cuando Juan del Val ganó el Premio Planeta con ‘Vera, una historia de amor’, no tuvo ese detalle con el público. “Hace quedar a uno mal”, ha señalado el periodista, asumiendo la pullita de su compañera. “Ahora vas a tener que traer tú, Juan”, ha añadido Nuria Roca. ¡Dale al play y no te pierdas este momentazo!