Las claves de la ruina de Fedra Lorente: todas las estafas que terminaron con el patrimonio de Miguel Morales

Fedra Lorente, más conocida como 'La Bombi', la famosa azafata del Un, dos, tres...., se encuentra en uno de los peores momentos de su vida. Apenas meses después de despedirse de su marido, ha descubierto que está arruinada.

'La Bombi' ha confesado que ha tenido que recurrir a Cáritas para sobrevivir y que se ha planteado vender la casa. Fue su hija Alejandra, la que descubrió que las deudas que acumulan vienen de una gran estafa en la que cayó su padre, Miguel Morales.

Miguel Morales, víctima de una estafa del amor

El marido de Fedra, integrante de Los Brincos, fue víctima de un engaño por internet. Este creía estar dando dinero a una mujer americana que decía estar enamorada de él y que le pedía dinero para salir de allí y sobrevivir.

Pese a que su entorno intentó advertirle, él se fiaba de esta presunta mujer, que prometía devolverle el dinero con un talón. Sin embargo, cuando este le llegó por correo electrónico y fue a cobrarlo al banco, le dijeron que era falso.

El remate final: dos estafas más

Con la estafa del amor perdió 50.000 euros, pero no fue la única en la que cayó Miguel Morales. "Alguien le volvió a engañar diciendo que iba a recuperar el dinero de la estafa anterior y volvió a picar", señala un testigo de su entorno.

Una estafa en la que unos falsos abogados le prometen ayudarle a recuperar el dinero que perdió en el primer engaño. Al poco tiempo, sufría una triple estafa, cayendo en las redes de unos delincuentes que se hicieron pasar por profesionales de su soporte informático.

Hoy, Fedra Lorente asume las deudas que le ha dejado el legado de su marido. ¿Logrará su familia conservar su casa? ¿Cómo saldrán de esta situación?