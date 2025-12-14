Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Repasamos

Las claves de la ruina de Fedra Lorente: todas las estafas que terminaron con el patrimonio de Miguel Morales

Tres meses después de la muerte de su marido, Miguel Morales, Fedra Lorente está en la ruina. En Y ahora Sonsoles te contamos todos los detalles de las estafas que han sumido a su familia en las deudas.

Fedra Lorente y Miguel Morales

Publicidad

Fedra Lorente, más conocida como 'La Bombi', la famosa azafata del Un, dos, tres...., se encuentra en uno de los peores momentos de su vida. Apenas meses después de despedirse de su marido, ha descubierto que está arruinada.

'La Bombi' ha confesado que ha tenido que recurrir a Cáritas para sobrevivir y que se ha planteado vender la casa. Fue su hija Alejandra, la que descubrió que las deudas que acumulan vienen de una gran estafa en la que cayó su padre, Miguel Morales.

Fedra Lorente

Miguel Morales, víctima de una estafa del amor

El marido de Fedra, integrante de Los Brincos, fue víctima de un engaño por internet. Este creía estar dando dinero a una mujer americana que decía estar enamorada de él y que le pedía dinero para salir de allí y sobrevivir.

Pese a que su entorno intentó advertirle, él se fiaba de esta presunta mujer, que prometía devolverle el dinero con un talón. Sin embargo, cuando este le llegó por correo electrónico y fue a cobrarlo al banco, le dijeron que era falso.

Fedra Lorente y Miguel Morales

El remate final: dos estafas más

Con la estafa del amor perdió 50.000 euros, pero no fue la única en la que cayó Miguel Morales. "Alguien le volvió a engañar diciendo que iba a recuperar el dinero de la estafa anterior y volvió a picar", señala un testigo de su entorno.

Una estafa en la que unos falsos abogados le prometen ayudarle a recuperar el dinero que perdió en el primer engaño. Al poco tiempo, sufría una triple estafa, cayendo en las redes de unos delincuentes que se hicieron pasar por profesionales de su soporte informático.

Hablamos con el mejor amigo de Miguel Morales sobre la triple estafa en la que cayó: "Todos le alertamos, pero no hizo caso"

Hoy, Fedra Lorente asume las deudas que le ha dejado el legado de su marido. ¿Logrará su familia conservar su casa? ¿Cómo saldrán de esta situación?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

La ruleta de la suerte noche

“Muchas felicidades”: 37.650 eurazos de premio final para esta concursante

Malú

Las lágrimas de Malú al ver a su tía en la semifinal de La Voz: “Ha sido una madre toda la vida”

Fedra Lorente y Miguel Morales

Las claves de la ruina de Fedra Lorente: todas las estafas que terminaron con el patrimonio de Miguel Morales

Juan del Val
En la tertulia de actualidad

El detalle que tuvo Isabel Preysler con todo el público de El Hormiguero... ¡con mofa a Juan del Val!: “Hacen quedar a uno mal”

El beneficio de los champiñones por el que Arguiñano reconoce que "tenía que haber comido más"
¡Suben el ánimo!

Las recetas más apetitosas, fáciles y rápidas de champiñones de Karlos Arguiñano para esta Navidad: aperitivos y platos principales

Ali, concursante de La ruleta de la suerte noche
MEJORES MOMENTOS | 13 DE DICIEMBRE

Consigue el Bote y gana 19.550 euros: “Si te hace ilusión lo levantas”

Ali consigue algo muy complicado, acertar en el gajo de ‘el bote’ y acertar el panel.

Concursante de La ruleta de la suerte noche
MEJORES MOMENTOS | 13 DE DICIEMBRE

José es el más rápido en la prueba musical, ¡tres de tres!

La prueba musical tiene doble premio para el que consiga acertar las tres seguidas, doblando a 6.000 euros el marcador.

Concursante de La ruleta de la suerte noche

Más de 6.500 euros y el gajo de los 25.000 en un solo panel

Jose, concursante de La ruleta de la suerte noche

La mala suerte de este concursante: “¡Cómo repartes, Tiki-Taka!”

Sebastián Yatra

El poderoso alegato de Sebastián Yatra por una de sus finalistas: “Sin ella, no sería la mejor final de La Voz”

Publicidad