Ceviche de champiñones, de Arguiñano: una receta fresca, ligera y muy nutritiva

Este ceviche es una bomba de frescura, bajo en grasa, alto en fibra y lleno de ingredientes que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la digestión y mantener una piel saludable. Ideal para una comida liviana, vegana y revitalizante.

Por el color que tiene la cebolla roja es especialmente atractiva para presentarla en crudo, tanto en ensaladas como en ceviches.

Ingredientes, para 4 personas

300 g de champiñones

1 cebolla roja

1 aguacate

1/2 rama de apio

10 g de hojas de cilantro

3 limas

8 rebanadas de pan

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Ingredientes Ceviche de champiñones

Elaboración

Extiende las rebanadas de pan sobre una bandeja de horno y hornéalas hasta que se tuesten.

Enjuaga los champiñones, seca, lamínalos y ponlos en un bol grande. Pela la cebolla, córtala en juliana fina y agrégala al bol. Pela el aguacate, córtalo en dados e incorpóralo. Pica el apio y las hojas de cilantro finamente y añádelos al bol.

Pela el aguacate, córtalo en dados e incorpóralo

Exprime las limas y vierte el zumo al bol. Añade 5-6 cucharadas de aceite y una pizca de sal, mezcla bien los ingredientes y deja que maceren durante 10 minutos.

Exprime las limas y vierte el zumo al bol.

Reparte el ceviche en 4 platos, acompáñalos con las rebanadas de pan tostado y decóralas con unas hojas de perejil.