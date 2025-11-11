Antena 3 LogoAntena3
Para 4 personas

Ceviche de champiñones, de Arguiñano: una receta fresca, ligera y muy nutritiva

El ceviche de champiñones que ha elaborado Karlos Arguiñano es una versión vegetal del clásico ceviche, ideal si buscas algo más liviano pero igual de sabroso.

Este ceviche es una bomba de frescura, bajo en grasa, alto en fibra y lleno de ingredientes que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la digestión y mantener una piel saludable. Ideal para una comida liviana, vegana y revitalizante.

Por el color que tiene la cebolla roja es especialmente atractiva para presentarla en crudo, tanto en ensaladas como en ceviches.

Ingredientes, para 4 personas

  • 300 g de champiñones
  • 1 cebolla roja
  • 1 aguacate
  • 1/2 rama de apio
  • 10 g de hojas de cilantro
  • 3 limas
  • 8 rebanadas de pan
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil
Elaboración

Extiende las rebanadas de pan sobre una bandeja de horno y hornéalas hasta que se tuesten.

Enjuaga los champiñones, seca, lamínalos y ponlos en un bol grande. Pela la cebolla, córtala en juliana fina y agrégala al bol. Pela el aguacate, córtalo en dados e incorpóralo. Pica el apio y las hojas de cilantro finamente y añádelos al bol.

Exprime las limas y vierte el zumo al bol. Añade 5-6 cucharadas de aceite y una pizca de sal, mezcla bien los ingredientes y deja que maceren durante 10 minutos.

Reparte el ceviche en 4 platos, acompáñalos con las rebanadas de pan tostado y decóralas con unas hojas de perejil.

