Más de 6.500 euros y el gajo de los 25.000 en un solo panel

Ali ha conseguido cuadrar un panel muy redondo. La concursante ha comenzado llevándose el gajo de los 25.000 euros, que todavía no había salido en todo el programa.

“Este marcador es de los que nos gusta”, ha comentado Jorge Fernández cuando la concursante ha acumulado 4.000 euros en su marcador. Ali ha estado varias veces cerca de perder el turno, pero ha aguantado hasta el final.

Con el panel bastante completo, Ali no veía la frase del todo y con 6.700 euros en su marcador ha dudado en seguir tirando. Ha sido en el momento antes de impulsar la ruleta cuando se le ha encendido la bombilla y ha vislumbrado el panel: “¡Ya lo tengo!” ha exclamado la concursante.

Un muy buen panel con un premio muy grande.