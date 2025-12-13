Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

MEJORES MOMENTOS | 13 DE DICIEMBRE

Consigue el Bote y gana 19.550 euros: “Si te hace ilusión lo levantas”

Ali consigue algo muy complicado, acertar en el gajo de ‘el bote’ y acertar el panel.

Ali, concursante de La ruleta de la suerte noche

Publicidad

Julio Gil López
Publicado:

El panel final siempre guarda un super premio que es muy difícil de conseguir. Se tiene que dar muchos factores para que un concursante consiga todo el dinero del bote.

Ali ha comenzado haciendo una buena tirada y con un panel que empezaba a verse poco a poco. “Si tú quisieras resolver, estarías en la gran final”, le ha dicho Jorge Fernández a la concursante con 3.300 euros en el marcador.

Ante la insistencia del público y con una tirada factible, Ali ha dudado en resolver o intentar ir a por el bote. Al final ha decidido jugársela y le ha salido la jugada redonda, 19.550 eurazos.

Revive el momentazo de Ali en el vídeo de arriba.

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» La Ruleta de la Suerte Noche

Publicidad

Programas

Ali, concursante de La ruleta de la suerte noche

Consigue el Bote y gana 19.550 euros: “Si te hace ilusión lo levantas”

Concursante de La ruleta de la suerte noche

José es el más rápido en la prueba musical, ¡tres de tres!

Concursante de La ruleta de la suerte noche

Más de 6.500 euros y el gajo de los 25.000 en un solo panel

Jose, concursante de La ruleta de la suerte noche
MEJORES MOMENTOS | 13 DE DICIEMBRE

La mala suerte de este concursante: “¡Cómo repartes, Tiki-Taka!”

Sebastián Yatra
Mejores momentos | Última semifinal

El poderoso alegato de Sebastián Yatra por una de sus finalistas: “Sin ella, no sería la mejor final de La Voz”

Nutriman
NUTRIMAN

Los efectos desconocidos de los alimentos: descubre cómo puede afectar el aguacate, el arroz o la ensalada a tu salud

Luis Alberto Zamora desmonta algunas ideas instaladas en el imaginario colectivo sobre alimentos cotidianos y explica cómo pueden afectar realmente al apetito y al estado de ánimo.

Malú y sus dos talents
Mejores momentos | Últimas semifinales

La sorpresa de Malú a sus dos talents en la última semifinal de La Voz: “Me gustaría invitaros a las dos”

La coach ha tenido un detalle con Audrey y Victoria tras cantar con ellas sobre el escenario ‘Ni un segundo’.

Tamara Falcó

El sonrojante error de Isabel Preysler con el novio de Tamara Falcó: “Le llamó como mi perro”

Madre de Oihan

Sebastián Yatra pide que salga al escenario la madre de su talent para valorarle: “Le daba mucho miedo esta canción”

La emoción de Manu al cumplir 400 programas en Pasapalabra: “Es una experiencia que me llevo para toda la vida”

Lo mejor de Manu en sus 400 programas en Pasapalabra: curiosidades, anécdotas y récords

Publicidad