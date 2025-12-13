Consigue el Bote y gana 19.550 euros: “Si te hace ilusión lo levantas”

El panel final siempre guarda un super premio que es muy difícil de conseguir. Se tiene que dar muchos factores para que un concursante consiga todo el dinero del bote.

Ali ha comenzado haciendo una buena tirada y con un panel que empezaba a verse poco a poco. “Si tú quisieras resolver, estarías en la gran final”, le ha dicho Jorge Fernández a la concursante con 3.300 euros en el marcador.

Ante la insistencia del público y con una tirada factible, Ali ha dudado en resolver o intentar ir a por el bote. Al final ha decidido jugársela y le ha salido la jugada redonda, 19.550 eurazos.

