Crepes de espinacas con champiñones y panceta, de Arguiñano: "Es una receta muy sencilla y nutritiva"

Puedes hacer los crepes a tu gusto, ajustando el tamaño, el grosor y jugando con ingredientes y aromas. Podemos hacerlos dulces (en el desayuno, merienda o postre) o salados (como entrante o plato principal).

Ingredientes, para 4 personas

Para la masa de los crepes:

125 g de espinacas

2 huevos

125 g de harina

240 ml de leche

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Nuez moscada

Para el relleno:

150 g de champiñones

2 lonchas de panceta

1 cebolla

2 dientes ajo

125 g de queso mascarpone

50 ml de vino blanco

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Elaboración

Calienta un sartén con 3 cucharadas de aceite. Pela los dientes de ajo y la cebolla, córtalos en daditos y añádelos a la sartén. Corta la panceta de la misma manera, introdúcela en la sartén y dórala un poco (1-2 minutos).

Limpia los champiñones, córtalos en daditos e incorpóralos. Sazona y rehoga las hortalizas a fuego medio durante 6-8 minutos.

Añade el vino y cocínalo a fuego fuerte hasta que se evapore. Agrega el queso y mezcla bien hasta que se integre con el resto de los ingredientes, apaga el fuego y deja que la mezcla se temple.

Pon las espinacas en el vaso americano, agrega los huevos, la harina, la leche, un par de cucharadas de aceite, un poco de nuez moscada y una pizca de sal. Tritura los ingredientes hasta que consigas una masa homogénea.

Calienta una sartén, añade ½ cucharadita de aceite y vierte un poco de la mezcla anterior, extiéndela por toda la base de la sartén y cocínala hasta que empiece a burbujear. Dale la vuelta y cocínala por el otro lado. Repite el proceso hasta terminar toda la masa (8 crepes).

Rellena cada crepe con la mezcla de champiñones, panceta, queso, y enróllalos. Colócalos sobre una bandeja de horno untada con un poco de aceite y hornéalos a 180º durante 8-10 minutos.

Sirve 2 crepes en cada plato y decóralos con unas hojas de perejil.