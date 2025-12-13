Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Detienen a un hombre por abusar sexualmente de una niña de 8 años con el consentimiento de la madre en Linares (Jaén)

La policía recibió información sobre una menor que podría estar siendo víctima de agresiones físicas y ofrecida a adultos para ser prostituida.

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Imagen de archivo de un coche de la Policía NacionalEFE

Paula Hidalgo
Publicado:

Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional en Linares (Jaén) por abusar sexualmente de una niña de 8 años con el consentimiento de la madre, que también ha sido arrestada.

La investigación, llevada a cabo por agentes del Área de Protección al Menor, comenzó a principios de octubre, después de recibir información sobre una posible situación de alto riesgo de una menor que podría estar siendo víctima de agresiones físicas y ofrecida a adultos para ser prostituida, tal y como informaba la Junta este viernes.

Tras recabar información, la policía pudo comprobar que efectivamente existían indicadores de riesgo y desprotección que ponían en riesgo el cuidado y la atención de necesidades básicas de la menor. Recogieron testimonios de personas cercanas a la niña que ratificaron las agresiones físicas que venía sufriendo por parte de la madre y que, además, ésta consentía que un adulto, vecino de la familia, le realizara tocamientos a cambio de dinero y otros favores.

La víctima está a cargo de otros familiares

Las detenciones de la madre y el abusador se produjeron entre los días 12 y 13 de noviembre. La madre estaba acompañada de su otra hija, de un año de edad, cuya custodia le fue retirada y entregada al Servicio de Protección del Menor de la Junta de Andalucía en Jaén.

Los detenidos pasaron a disposición de las autoridades judiciales y fiscales, que establecieron órdenes de alejamiento respecto a la víctima, que actualmente se encuentra fuera de Andalucía a cargo de otros familiares.

