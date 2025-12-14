Las lágrimas de Malú al ver a su tía en la semifinal de La Voz: “Ha sido una madre toda la vida”

En la última semifinal de La Voz, el equipo había preparado varias sorpresas para los coaches con la temática de un hilo rojo, uniendo a cada uno con algo muy especial para ellos. El hilo rojo de Pablo López le llevó a reencontrarse con su primer piano, un momento muy emotivo en el que supimos más de aquel momento en el que el coach malagueño se enamoró de este instrumento.

Aunque para Malú no hubo hilo rojo, sí que le dieron el mando que tanto le ha acompañado durante La Voz 2025. Acostumbrada a poner canciones con él, la coach madrileña se esperaba una última canción para bailar con sus compañeros, pero al pulsar el mando, un vídeo apareció en pantalla.

En él aparecía su tía Reyes, dejando boquiabierta a Malú, que veía el vídeo y escuchaba las palabras de su madrina, aguantando a duras penas las lágrimas. “¡Qué sorpresa! Nunca ha hecho nada de esto”, ha comentado Malú, con las emociones a flor de piel.

La coach ha explicado lo que significa para ella su tía Reyes, cómo fue que ella le puso su mote, y sus primeros pasos... ¡en la ópera! Las anécdotas han emocionado tanto a Malú como a Eva González y al resto de coaches, dejándonos un momentazo en esta última semifinal. ¡Pincha en el vídeo de arriba y no te lo pierdas!