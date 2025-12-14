Mejores momentos | Última semifinal
Las lágrimas de Malú al ver a su tía en la semifinal de La Voz: “Ha sido una madre toda la vida”
El equipo de La Voz tenía preparada una sorpresa muy emocionante para Malú en la última semifinal.
Publicidad
En la última semifinal de La Voz, el equipo había preparado varias sorpresas para los coaches con la temática de un hilo rojo, uniendo a cada uno con algo muy especial para ellos. El hilo rojo de Pablo López le llevó a reencontrarse con su primer piano, un momento muy emotivo en el que supimos más de aquel momento en el que el coach malagueño se enamoró de este instrumento.
Aunque para Malú no hubo hilo rojo, sí que le dieron el mando que tanto le ha acompañado durante La Voz 2025. Acostumbrada a poner canciones con él, la coach madrileña se esperaba una última canción para bailar con sus compañeros, pero al pulsar el mando, un vídeo apareció en pantalla.
En él aparecía su tía Reyes, dejando boquiabierta a Malú, que veía el vídeo y escuchaba las palabras de su madrina, aguantando a duras penas las lágrimas. “¡Qué sorpresa! Nunca ha hecho nada de esto”, ha comentado Malú, con las emociones a flor de piel.
Más Vídeos
- El poderoso alegato de Sebastián Yatra por una de sus finalistas: “Sin ella, no sería la mejor final de La Voz”
- La sorpresa de Malú a sus dos talents en la última semifinal de La Voz: “Me gustaría invitaros a las dos”
- Sebastián Yatra pide que salga al escenario la madre de su talent para valorarle: “Le daba mucho miedo esta canción”
La coach ha explicado lo que significa para ella su tía Reyes, cómo fue que ella le puso su mote, y sus primeros pasos... ¡en la ópera! Las anécdotas han emocionado tanto a Malú como a Eva González y al resto de coaches, dejándonos un momentazo en esta última semifinal. ¡Pincha en el vídeo de arriba y no te lo pierdas!
Publicidad