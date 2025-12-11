Receta facilísima de cocodrilo de mazapán de Karlos Arguiñano: ¡disfruta con los niños en la cocina!

A la hora de hornear el cocodrilo es muy importante no pasarse con el tiempo, ya que puede quedar demasiado duro.

Ingredientes, para 6 personas

200 g almendra molida

200 g azúcar glas

1 huevo

Frutas escarchadas

Piñones

2 clavos de olor

Hojas de menta

Elaboración

Casca el huevo, separa la clara de la yema y resérvalas por separado.

Mezcla el azúcar glas y la almendra molida en un bol grande. Añade la clara, mezcla bien y amasa los ingredientes queden bien integrados.

Retira un trozo de la masa y forma las patitas y unos ojos saltones.

Estira el resto de la masa formando una especie de cilindro.

Forma la cabeza, hazle el corte de la boca y ponle dentro una fruta escarchada a modo de lengua. Inserta los piñones alrededor formándole la dentadura. En la parte superior de la cabeza, marca los agujeros de la nariz, y colócale los ojos.

Cubre una bandeja de horno con papel de horno y extiende encima el cocodrilo. Con unas tijeras, marca (a modo de escamas) la parte superior del cuerpo del cocodrilo y colócale las patas. Con ayuda de un pincel, unta el cocodrilo con la yema batida. Corta las frutas escarchadas (en triángulos pequeños) y ponle una cresta a lo largo de todo el cuerpo.

Hornea el cocodrilo a 180º durante 5-10 minutos. Retíralo y pásalo a una fuente. Con mucho cuidado haz un agujerito en la parte central de cada ojo e inserta los clavos. Decora la fuente con unas hojas de menta.