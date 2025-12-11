Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 6 personas

Receta facilísima de cocodrilo de mazapán de Karlos Arguiñano: ¡disfruta con los niños en la cocina!

Seguro que los más pequeños se entusiasman elaborando esta receta tan divertida y tan fácil. Puedes aprovechar las vacaciones de Navidad para compartir una gran momento con ellos elaborado un cocodrilo de mazapán.

Receta facilísima de cocodrilo de mazapán de Karlos Arguiñano: ¡disfruta con los niños en la cocina!

Publicidad

A la hora de hornear el cocodrilo es muy importante no pasarse con el tiempo, ya que puede quedar demasiado duro.

Ingredientes, para 6 personas

  • 200 g almendra molida
  • 200 g azúcar glas
  • 1 huevo
  • Frutas escarchadas
  • Piñones
  • 2 clavos de olor
  • Hojas de menta
Ingredientes Cocodrilo de mazapán
Ingredientes Cocodrilo de mazapán | antena3.com

Elaboración

Casca el huevo, separa la clara de la yema y resérvalas por separado.

Mezcla el azúcar glas y la almendra molida en un bol grande. Añade la clara, mezcla bien y amasa los ingredientes queden bien integrados.

Mezcla el azúcar glas y la almendra molida en un bol grande
Mezcla el azúcar glas y la almendra molida en un bol grande | antena3.com

Retira un trozo de la masa y forma las patitas y unos ojos saltones.

Estira el resto de la masa formando una especie de cilindro.

Forma la cabeza, hazle el corte de la boca y ponle dentro una fruta escarchada a modo de lengua. Inserta los piñones alrededor formándole la dentadura. En la parte superior de la cabeza, marca los agujeros de la nariz, y colócale los ojos.

Inserta los piñones alrededor formándole la dentadura
Inserta los piñones alrededor formándole la dentadura | antena3.com

Cubre una bandeja de horno con papel de horno y extiende encima el cocodrilo. Con unas tijeras, marca (a modo de escamas) la parte superior del cuerpo del cocodrilo y colócale las patas. Con ayuda de un pincel, unta el cocodrilo con la yema batida. Corta las frutas escarchadas (en triángulos pequeños) y ponle una cresta a lo largo de todo el cuerpo.

Hornea el cocodrilo a 180º durante 5-10 minutos. Retíralo y pásalo a una fuente. Con mucho cuidado haz un agujerito en la parte central de cada ojo e inserta los clavos. Decora la fuente con unas hojas de menta.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Postres

Publicidad

Programas

Madre desaparecido

Las lágrimas de Reme al recordar la última conversación con su hijo antes de desaparecer: "Chillaba de miedo, de rabia..."

Receta facilísima de cocodrilo de mazapán de Karlos Arguiñano: ¡disfruta con los niños en la cocina!

Receta facilísima de cocodrilo de mazapán de Karlos Arguiñano: ¡disfruta con los niños en la cocina!

Menestra de verduras, de Karlos Arguiñano: "Una receta clásica de la cocina española"

Menestra de verduras, de Karlos Arguiñano: "Una receta clásica de la cocina española"

Tu voto decide qué cuatro talents estarán en la final de La Voz 2025
Elige a tus favoritos

Tu voto decide qué cuatro talents estarán en la final de La Voz 2025

Portavoz PP Monforte
ACOSO SEXUAL

El PP de Monforte denuncia la "terrible" decisión de José Tomé tras las denuncias de acoso sexual: "Sus concejales se van a marchar con él a los no adscritos"

Acosada por su jefe durante 12 años.
Acoso laboral

Jennifer denuncia a su jefe por acosarla sexualmente durante 12 años: "Menudas tetas, tienes que lucirlas"

Jennifer ha soportado mensajes subidos de tono de su jefe a diario durante 12 años. Después de denunciarle, él sigue en su puesto de trabajo mientras que ella llegó a un acuerdo económico con la empresa después de dar a luz.

Pilar Alegría, Francisco Salazar
Acoso PSOE

Los cambios y el polémico encuentro de Pilar Alegría con Paco Salazar, acusado de acoso sexual: "No conocía la información"

La ministra de Educación del Gobierno de Pedro Sánchez, se ha visto en medio de la tormenta desatada por las acusaciones de acosos sexual vertidas sobre Francisco 'Paco' Salazar. Pilar Alegría ha tenido que salir a dar explicaciones por la actuación del PSOE en este escándalo.

Mónica García en Espejo Público.

La ministra Mónica García estalla sobre los casos de corrupción en el PSOE: "Malditos sean todos aquellos que han usado las instituciones"

Antonio Albella

Antonio Albella recuerda a su amiga Encarnita Polo: “Hay que hablar de ella como vida, no como el final tan terrible que tuvo”

Chema Crespo, Pilar Rodríguez Losantos y Leire Díez

El rifirrafe entre Pilar Rodríguez Losantos y Chema Crespo por 'La Fontanera': "¡¿Qué estaríamos diciendo si fuera Miguel Tellado?!"

Publicidad