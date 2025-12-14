Antena3
Akin entrega a Seyran a su madre para que comience su cruel venganza: esta noche, capitulazo imperdible de Una nueva vida

Seyran y Elle llegan al lugar donde Mezide planea ajustar cuentas y nada será igual después de esta noche.

Esta noche en Una nueva vida, Seyran y su amiga Elle llegan con Akin a la casa de Mezide sin imaginar lo que les espera. Desde el primer momento, el ambiente es tenso. Akin las obliga a entrar y Seyran intenta mantener la calma para proteger a su amiga.

En el camino, Seyran se enfrenta a él y le recuerda que Elle siempre lo trató con amabilidad. Akin, lleno de rabia, asegura que la muerte de su tío es culpa de los Korhan. Seyran le responde que hable con el médico, porque sabe que fue su propia familia.

Sin embargo, el joven va más allá y amenaza a la esposa de Ferit: le avisa de que, si no hace lo que él quiere, su amiga sufrirá las consecuencias. Luego, deja claro que no será él quien decida su destino, sino su madre.

Esta noche, la venganza de Mezide comienza de la forma más cruel y el destino de Seyran queda en manos de quienes más daño quieren hacerle.

No te pierdas Una nueva vida, esta noche a las 22:00 h en Antena 3.

Suna estalla de celos y lo paga caro: Abidin anuncia delante de todos que se casará con Aysel

En los próximos capítulos de La Encrucijada: Saúl hará creer que Mónica está secuestrada

Akin entrega a Seyran a su madre para que comience su cruel venganza: esta noche, capitulazo imperdible de Una nueva vida

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta y Cloe, otra vez a punto de besarse

A las 22.50 horas

¡Qué tensión! Fuego cruzado entre César y Saúl en el próximo capítulo de La Encrucijada

Natalia Sánchez, sobre la trama de Begoña y Gabriel en Sueños de libertad: "La que se nos viene"

Despedimos a Mónica: una mujer fuerte, pasional y valiente que dio su vida por Octavio

La mujer del empresario ha muerto asesinada a manos de su hermano intentando acabar con el sufrimiento de su marido y de Amanda

Capítulo 456 de Sueños de libertad; 12 de diciembre: Gema, decidida a seguir adelante con el embarazo

A pesar de que pueda costarle la vida, tiene claro que no quiere abortar.

Andrés, incapaz de convencer a Delia de las mentiras de su hijo... ¡la ha manipulado a ella también!

Joaquín teme la actitud de Gema ante el embarazo: “Para mí es más importante tu vida”

Manuela advierte a Claudia sobre Maripaz: “Ten mucho cuidado con ella”

