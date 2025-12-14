Akin entrega a Seyran a su madre para que comience su cruel venganza: esta noche, capitulazo imperdible de Una nueva vida

Esta noche en Una nueva vida, Seyran y su amiga Elle llegan con Akin a la casa de Mezide sin imaginar lo que les espera. Desde el primer momento, el ambiente es tenso. Akin las obliga a entrar y Seyran intenta mantener la calma para proteger a su amiga.

En el camino, Seyran se enfrenta a él y le recuerda que Elle siempre lo trató con amabilidad. Akin, lleno de rabia, asegura que la muerte de su tío es culpa de los Korhan. Seyran le responde que hable con el médico, porque sabe que fue su propia familia.

Sin embargo, el joven va más allá y amenaza a la esposa de Ferit: le avisa de que, si no hace lo que él quiere, su amiga sufrirá las consecuencias. Luego, deja claro que no será él quien decida su destino, sino su madre.

Esta noche, la venganza de Mezide comienza de la forma más cruel y el destino de Seyran queda en manos de quienes más daño quieren hacerle.

No te pierdas Una nueva vida, esta noche a las 22:00 h en Antena 3. Disponible también en atresplayer.